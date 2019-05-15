Yeni Huawei P20 Lite, dört kamerayla beraber geliyor!
Çinli teknoloji üreticisi Huawei'nin Huawei P30 ve Huawei P30 Pro'yu tanıttığı gün gözler P30 Lite'ı aramış; ancak şirket bu telefonunu etkinlikte duyurmamıştı. Aradan aylar geçmesiyle birlikte Huawei P30 Lite'ı beklerken P20 Lite 2019 ilk kez gün yüzüne çıktı. Cihazın en dikkat çeken yanı ise dörtlü kamera kurulumu olacak.
Huawei P20 Lite'ın başarısından yararlanmak isteyen Çinli şirket, devam modeli sunmaya hazırlanıyor. P20 Lite 2019 ile mevcut versiyondan daha farklı bir görünüme geçeceği söylenen Huawei'nin devam modelinde delikli çentik tasarımına yer vermesi bekleniyor.
Elde edilen bilgilere göre yeni versiyonun en dikkat çeken özelliği dört arka kamerası olacak. 5. 84 inç boyutunda ekranla gelecek olan P20 Lite 2019, Kirin 710 işlemciden güç alacak. Bununla beraber 4 GB RAM ve 64GB/128GB depolama seçeneği sunan model 3000 mAh bataryadan beslenecek.
Geçtiğimiz yıl satışa sunulan P20 Lite, kullanıcılarından olumlu geri dönütler almış ve başarılı bir model olmuştu. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen şirket, P20 Lite 2019 ile beraber aynı başarıyı yakalamak istiyor. Söz konusu cihazın 279 Avro üzerinden satışa çıkacağını da belirtelim.
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