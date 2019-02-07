Huawei P30 işte bu tarihte karşımıza çıkacak!
Çinli telefon üreticisi Huawei, bu yıla damga vurması beklenen telefonları Huawei P30 ve Huawei P30 Pro ile dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor. Peki bu yeni telefonlar ne zaman karşımıza çıkacak? İşte o tarih...
Huawei P30 ve Huawei P30 için geri sayım sürüyor. Şirkete yakın kaynakların iddiasına göre yeni telefonlar için biraz bekleyeceğiz; yani Mobil Dünya Kongresi'nde bu cihazlarla karşılaşmayacağız. Aksine, Mart ayı sonunda Huawei P30 serisi telefonların Fransa'da tanıtılması bekleniyor. Ancak bu konuda henüz Huawei tarafından gelen resmi bir açıklama bulunmadığını da hatırlatalım.
Huawei'nin MWC (Mobil Dünya Kongresi) yerine ayrı bir etkinlikte yeni telefonlarını tanıtması kulağa çok da şaşırtıcı gelmiyor; ne de olsa pek çok şirket fuar alanlarında yeni ürünlerini duyurmaktansa apayrı bir etkinlik yaparak çıkış yapabilmek istiyor.
HUAWEI P30 NASIL OLACAK?
zerinde daha gelişmiş bir kamera sensörü bulunan Huawei P30, diğer yandan da tıpkı Oppo'nun yeni amiral telefonlarında olduğu gibi 10x optik zum sensörüne benzer özelliklere sahip olması bekleniyor. İşlemci tarafında ise Huawei, yine kendi geliştirdiği işlemcisi Kirin 980 ile yeni telefonlarına güç verecek. İki farklı RAM kapasitesiyle gelecek olan telefonlarda 12 GB RAM dahi göreceğiz.
128 GB depolama alanı sunacak olan Huawei P30 ve Huawei P30 Pro, arka yüzünde üç kamera bulunduruyor. Bunların biri 40 MP, diğerleri de 20 MP + 13 MP çözünürlükte olacak.
Android 9.0 Pie yüklü olarak gelmesi beklenen telefonların fiyatıyla ilgili ise henüz bir bilgi bulunmuyor.
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