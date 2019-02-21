Huawei P30 serisi ilk kez yan yana geldi, böyle görüntülendi
Huawei'nin merakla beklenen telefonlarından Huawei P30 ve Huawei P30 Pro ilk kez yan yana görüntülendi. Hatta bu telefonlarla birlikte uygun fiyatlı olması beklenen Huawei P30 Lite da karşımıza çıktı.
Huawei'nin yeni telefonlarını tanıtmasına az bir zaman kaldı. Ancak şirkete yakın kaynaklar Huawei P30 serisi telefonlarla ilgili sürekli internete bilgi sızdırıyor. Son olarak telefon aksesuarları üreten Spigen'e ait bir görüntü ortalığı karıştıracağa benziyor. Şirket, Huawei P30, Huawei P30 Pro ve Huawei P30 Lite için geliştirdiği kılıfla ortaya çıktı.
Kılıflara bakıldığında Huawei P30 Pro'nun 4 kamerayla geldiği dikkat çekerken, Huawei P30 ve Huawei P30 Lite da üç kamera görüyoruz. Ancak Huawei P30 ile P30 Lite modellerinin kamera dizilişleri de biraz farklı görünüyor. Ayrıca Huawei P30 Lite, fiziksel parmak izi okuyucusu taşıyor; diğer modellerde ise ekrana gömülü parmak izi tarama teknolojisi bulunuyor.
HUAWEI P30 SERİSİ TELEFONLAR NASIL OLACAK?
Çinli telefon üreticisi Huawei'nin merakla beklenen telefonu Huawei P30, ekran özellikleriyle dikkat çekecek gibi gözüküyor. Huawei'nin 26 Mart tarihinde Paris'te düzenlenecek etkinlikte tanıtacağı Huawei P30'un yanında P30 Pro adındaki modelde kullanıcılara sunulacak. Aralarındaki en büyük fark ise kamera sayısı. P30'da 3 kamera, Pro modelde ise 4 kamera yer alacak.
Her iki cihazda da Full HD ekran bulunacak. 6.5 inç'lik dev bir ekranla gelmesi beklenen telefon, 2340x1080 piksel çözünürlük sunacak. Diğer yandan 128 GB dahili depolama alanıyla gelmesi kuvvetle muhtemel. Ayrıca yeni Huawei telefonlarda 12 GB RAM bulunuyor.
Android P işletim sistemiyle kutudan çıkacak olan modellerin Kirin 980 işlemciden gücünü alması bekleniyor. Bununla birlikte ön tarafında 24 Megapiksel kamera bulunan telefonların arka tarafında 40 MP, 20 MP, 13 MP çözünürlüğünde dörtlü kamera yer alacağı tahmin ediliyor.
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