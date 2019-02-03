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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
03.02.2019 - 10:25, Son Güncelleme:

Huawei P30 ile gelen arka kameraların öyle bir özelliği var ki...

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Huawei P30 ile gelen arka kameraların öyle bir özelliği var ki...

Çinli telefon üreticisi Huawei, bu yıl satışa sunmayı planladığı amiral telefonlarından biri olan Huawei P30 Pro ile dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor. Cihazın arka yüzündeki 4 kamerası ise telefonda fotoğrafçılık deneyimine yeni bir boyut getireceğe benziyor. İşte karşınızda Huawei P30 Pro...

Huawei P30 ve Huawei P30 Pro ile birlikte telefon pazarında hareketli bir dönem başlayacak. Bu yeni Huawei cihazlarla ilgili her gün yeni bir sızıntı olurken, Huawei P30 Pro'nun dörtlü kamerasıyla ilgili önemli bilgiler ortaya çıktı. Huawei P30 Pro'nun ToF 3D sensörüyle birlikte gelmesi bekleniyor. Peki bu ne demek? Bu sensör sayesinde kullanıcılar 3 boyutlu çekimler yapabilecekler. Yani ToF 3D ismi verilen bu özel sensör, nesneleri 3 boyutlu olarak telefona fotoğraflamanıza izin verecek. Elbette bu da kullanıcıların fotoğraflarına daha çok derinlik katabilecekleri anlamına geliyor.

Huawei P30 ile gelen arka kameraların öyle bir özelliği var ki...

Huawei P30 Pro'ya ait bazı konsept görüntüler de dikkat çekici. Örneğin yukarıda gördüğünüz cihazın arka yüzündeki 4 kameranın dizilimi bu şekilde görünüyor. LED flaşın da yer aldığı arka panelde hemen sağ üstte yer alan bir diğer kamera sensörü de dikkatlerden kaçmıyor. Bu konu ile ilgili paylaşılan raporlara göre, söz konusu bu sensör sayesinde P30 Pro’nun 3 boyutlu çekimler yapabileceği iddia ediliyor.

6.5 inç'lik dev ekrana sahip olması beklenen ve 2340x1080 piksel OLED ekran çözünürlüğü sunacak olan Huawei P30 Pro, Kirin 980 işlemciden güç alacak. 12 GB RAM ile uygulamaları hayli yüksek performansta çalıştırması beklenen telefonun toplam hafızası ise 128 GB olacak. Arka yüzde 40 MP + 20 MP + 13 MP kamera bulunacağı düşünülürken, diğer yandan cihazın ön yüzünde de 24 MP selfie kamera bulunuyor.

Android 9.0 Pie işletim sistemi yüklü gelmesi beklenen Huawei P30 Pro'nun fiyatıyla ilgili bir bilgi ise henüz yok.

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