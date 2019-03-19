Huawei P30 fiyatı ortaya çıktı! Çok şaşıracaksınız
Çinli Huawei'nin 26 Mart tarihinde dünyaya duyurmaya hazırlandığı Huawei P30 serisi telefonların fiyatları belli oldu. Henüz şirketten yapılan resmi bir açıklama bulunmasa da, şirkete yakın kaynaklar fiyat bilgisine ulaştığını iddia ediyor.
Bu ay sonunda üç yeni Huawei telefonla daha tanışacağız: Huawei P30 Lite, Huawei P30 ve Huawei P30 Pro. Özellikle kamera tarafında önemli yeniliklerle birlikte gelmesi beklenen telefonlardan bütçe dostu olacağına kesin gözüyle bakılan Huawei P30 Lite sürümünde bile üç arka kamera bulunuyor. Peki yeni telefonların fiyatları ne olacak?
Bu konuda Huawei'den yapılan resmi bir açıklama yok ve 26 Mart tarihine kadar da bu konuda kesin bir bilgimiz olmayacak. Ancak şirkete yakın kaynakların iddiası, fiyatların cepleri yakacağını gösteriyor.
Buna göre Huawei P30'un 128 GB modeli 749 euro fiyat etiketine sahip olacak. 128 GB Huawei P30 Pro'da bu fiyat 929 euroya kadar çıkacak. 256 GB'lık Huawei P30 Pro ise şirketin Huawei Mate X'in ardından en pahalı telefonu olacak gibi: 1029 euro.
Fiyatlar her ne kadar yüksek görünse de, Samsung da bu fiyatlara yakın ürünler satışa sunuyor. Örneğin Galaxy S10 Plus'ı 1000 dolara alıcılarıyla buluşturan Güney Koreli şirket, bu cihaza ucuz alternatif olarak da Huawei P30 Lite paralelinde Galaxy S10e modelini satışa sunmuş durumda.
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