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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerTeknoloji HaberleriHuawei P30, 4 arka kamerayla geliyor, 10x optik zum var!
GeriTeknoloji Huawei P30, 4 arka kamerayla geliyor, 10x optik zum var!
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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
24.12.2018 - 08:32, Son Güncelleme:

Huawei P30, 4 arka kamerayla geliyor, 10x optik zum var!

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Huawei P30, 4 arka kamerayla geliyor, 10x optik zum var!
Temsili görüntü

Huawei P30 için geri sayım sürüyor. Çinli şirket henüz böyle bir telefonun varlığından bahsetmiş değil; ancak Huawei P30 isminde yepyeni bir modelin gelecek yıl karşımıza çıkacağı şirkete yakın kaynaklarca da doğrulanmış durumda. Peki Huawei P30 nasıl olacak? Hangi özelliklerle gelecek?

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, bir süredir yeni amiral telefonu Huawei P30 üzerinde çalışıyor. Huawei P30, Huawei Mate 20 Pro'nun da üstünde bir telefon olacak; bunun en önemli göstergesi ise kameraları. Zira cihazda 4 kamera bulunacak. Yani Samsung Galaxy A9'un ardından Huawei de 4 kameralı telefonuyla geliyor. Bir diğer önemli detay ise Huawei P30'un 10x optik zum ile geliyor olması.

Ünlü Android forumu XDA-Developers'da paylaşılan bilgilere göre 4 arka kameranın yalnızca 3'ü fotoğraf çekmek için kullanılabilecek. 4. kamera ise 3 boyutlu yüz tarama özelliği için kullanılacak. Aynı zamanda P30'un 5x optik zoom ile gelmesine karşılık P30 Pro 10x optik zoom ile piyasaya sürülecek.

Huawei P30, 4 arka kamerayla geliyor, 10x optik zum var


Birinci kamera ile diğer 3 kamera arasına eklenen LED flaş, göze çarpan bir diğer ayrıntı. 3 boyutlu tarama ve modelleme için kullanılacak 4. kamera da diğer kameralardan farklı şekilde konumlandırılmış.

Huawei P30'un ne zaman karşımıza çıkacağı ise henüz belirsiz.


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