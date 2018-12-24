Huawei P30, 4 arka kamerayla geliyor, 10x optik zum var!
Huawei P30 için geri sayım sürüyor. Çinli şirket henüz böyle bir telefonun varlığından bahsetmiş değil; ancak Huawei P30 isminde yepyeni bir modelin gelecek yıl karşımıza çıkacağı şirkete yakın kaynaklarca da doğrulanmış durumda. Peki Huawei P30 nasıl olacak? Hangi özelliklerle gelecek?
Çin merkezli teknoloji devi Huawei, bir süredir yeni amiral telefonu Huawei P30 üzerinde çalışıyor. Huawei P30, Huawei Mate 20 Pro'nun da üstünde bir telefon olacak; bunun en önemli göstergesi ise kameraları. Zira cihazda 4 kamera bulunacak. Yani Samsung Galaxy A9'un ardından Huawei de 4 kameralı telefonuyla geliyor. Bir diğer önemli detay ise Huawei P30'un 10x optik zum ile geliyor olması.
Ünlü Android forumu XDA-Developers'da paylaşılan bilgilere göre 4 arka kameranın yalnızca 3'ü fotoğraf çekmek için kullanılabilecek. 4. kamera ise 3 boyutlu yüz tarama özelliği için kullanılacak. Aynı zamanda P30'un 5x optik zoom ile gelmesine karşılık P30 Pro 10x optik zoom ile piyasaya sürülecek.
Birinci kamera ile diğer 3 kamera arasına eklenen LED flaş, göze çarpan bir diğer ayrıntı. 3 boyutlu tarama ve modelleme için kullanılacak 4. kamera da diğer kameralardan farklı şekilde konumlandırılmış.
Huawei P30'un ne zaman karşımıza çıkacağı ise henüz belirsiz.
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