Huawei P20'nin yeni görüntüleri yayınlandı!

Tanıtım günü yaklaştıkça cihaz hakkında daha fazla detay ortaya çıkmaya devam ediyor. Sızdırılan yeni tanıtım görselleri, cihazın arka kamerası ve çentikli yapısı konusunda akıllarda oluşan soru işaretlerine cevap niteliğinde oldu.

Ortaya çıkan yeni görseller daha önce sizlerle paylaştığımız bilgileri doğruluyor. Zira, Huawei’nin yeni amiral gemisi P20’nin iPhone X sonrasında akıllı telefon sektöründe trend haline gelen çentikli ekrana sahip olacağı artık kesinleşti.





Huawei P20’nin daha önce sızdırılan bazı görsellerinde arka kısımda iki kamera yer alıyordu. Bu nedenle üç kamera P20 Pro modelinde yer alıyor olabilir. Üçüncü kameranın diğerlerinden ayrı konumlandırılması ise dikkat çekiyor.

Ayrıca, görselde yapay zekaya dikkat çekiliyor. Bu son dönemde satışa sunulan amiral gemisi cihazlarda neredeyse standartlaştı. Akıllı telefon üreticileri cihazlarında yer alan kameraları, yapay zeka teknolojileri ile güçlendiriyor.