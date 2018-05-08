Huawei P20 Pro'dan sonra 3 kameralı iPhone geliyor!
Apple tarafından 2018 iPhone modellerinin sunulması merakla bekleniyor. iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X modellerinin yerini alacak akıllı telefonlar içinse her zaman olduğu gibi iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak, 3 kameralı iPhone modeli hakkındaki söylentiler heyecan yaratmayı başarmış durumda.
Yuanta Secuirties analisti Jeff Pu tarafından ortaya atılan iddialara göre, Apple 2019 yılının ikinci yarısı içerisinde 3 kameralı iPhone akıllı telefonu ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Öte yandan Pu, konuyla ilgili olarak daha fazla detay paylaşmış değil.
Geçtiğimiz aylarda akıllı telefonda kullanılacak kamera sisteminin 5x yakınlaştırma özellikli 6P lens tasarımına sahip olacağının ileri sürüldüğünü de not olarak düşelim. Bu yakınlaştırma özelliğinin optik, dijital ya da hibrit mi olacağı ise tam olarak bilinmiyor. Ayrıca, bu arka kameranın en az 12 Megapiksel çözünürlüğünde lense sahip olacağı tahmin ediliyor.
shiftdelete'in haberine göre eklenecek üçüncü lens büyük ihtimalle iPhone serisine ilk kez 3x optik yakınlaştırma özelliğini de kazandırmış olacak. Bu sayede kullanıcılar, dijital yakınlaştırmadaki gibi kalite konusunda bulanıklık yaşamadan görüntüye vizörde 3x büyütme yapabilecekler. iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus ve iPhone X modellerinin 2x optik yakınlaştırma özelliğine sahip olduğunu da not olarak düşelim.
Üç lensli arka kamera kurulumunun Plus ve X serisi amiral gemisi modellerde yer alacağına ise kesin gözüyle bakabiliriz. Tahminler üçüncü nesil iPhone X veya iPhone X Plus modellerinin Eylül 2019 tarihinde kullanıcılarla buluşacağı yönünde.
Huawei P20 Pro ise üç kameralı ilk akıllı telefon olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Cihazda 40 Megapiksel lens, 20 Megapiksel monokrom lens ve 8 Megapiksel telefoto lens bulunuyor. Ayrıca P20 Pro kamerası, 3x optik yakınlaştırma yapabiliyor.
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