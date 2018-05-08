Huawei P20 Pro'dan sonra 3 kameralı iPhone geliyor!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
08.05.2018 - 06:34, Son Güncelleme:

Huawei P20 Pro'dan sonra 3 kameralı iPhone geliyor!

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Huawei P20 Pro'dan sonra 3 kameralı iPhone geliyor!

Apple tarafından 2018 iPhone modellerinin sunulması merakla bekleniyor. iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X modellerinin yerini alacak akıllı telefonlar içinse her zaman olduğu gibi iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak, 3 kameralı iPhone modeli hakkındaki söylentiler heyecan yaratmayı başarmış durumda.

Yuanta Secuirties analisti Jeff Pu tarafından ortaya atılan iddialara göre, Apple 2019 yılının ikinci yarısı içerisinde 3 kameralı iPhone akıllı telefonu ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Öte yandan Pu, konuyla ilgili olarak daha fazla detay paylaşmış değil.

Geçtiğimiz aylarda akıllı telefonda kullanılacak kamera sisteminin 5x yakınlaştırma özellikli 6P lens tasarımına sahip olacağının ileri sürüldüğünü de not olarak düşelim. Bu yakınlaştırma özelliğinin optik, dijital ya da hibrit mi olacağı ise tam olarak bilinmiyor. Ayrıca, bu arka kameranın en az 12 Megapiksel çözünürlüğünde lense sahip olacağı tahmin ediliyor.

Huawei P20 Prodan sonra 3 kameralı iPhone geliyor

shiftdelete'in haberine göre eklenecek üçüncü lens büyük ihtimalle iPhone serisine ilk kez 3x optik yakınlaştırma özelliğini de kazandırmış olacak. Bu sayede kullanıcılar, dijital yakınlaştırmadaki gibi kalite konusunda bulanıklık yaşamadan görüntüye vizörde 3x büyütme yapabilecekler. iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus ve iPhone X modellerinin 2x optik yakınlaştırma özelliğine sahip olduğunu da not olarak düşelim.

Üç lensli arka kamera kurulumunun Plus ve X serisi amiral gemisi modellerde yer alacağına ise kesin gözüyle bakabiliriz. Tahminler üçüncü nesil iPhone X veya iPhone X Plus modellerinin Eylül 2019 tarihinde kullanıcılarla buluşacağı yönünde.

Huawei P20 Pro ise üç kameralı ilk akıllı telefon olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Cihazda 40 Megapiksel lens, 20 Megapiksel monokrom lens ve 8 Megapiksel telefoto lens bulunuyor. Ayrıca P20 Pro kamerası, 3x optik yakınlaştırma yapabiliyor.

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