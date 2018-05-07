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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
07.05.2018 - 09:16, Son Güncelleme:

Huawei P20 Pro Türkiye fiyatı cepleri yakacak!

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Huawei P20 Pro Türkiye fiyatı cepleri yakacak!

Çin merkezli teknoloji devi Huawei'nin en yeni telefonu Huawei P20 Pro'nun Türkiye fiyatı, belli oldu. Arka yüzünde üç kamerasıyla dikkat çeken ve bu anlamda dünyada bir ilki başaran Huawei, Türkiye'de telefon pazarını hareketlendireceğe benziyor.

Huawei'nin yeni amiral telefonu Huawei P20 Pro'nun Türkiye tanıtımı yapıldı. Haftalar önce Polonya'nın başkenti Varşova'da ilk olarak görme şansına olduğumuz Huawei P20 Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu. 4999 TL'ye satılacak cihazın özelliklerine gelince... Huawei P20 Pro, gücünü Huawei’nin Mate 10 Pro modelinde gördüğümüz Kirin 970 işlemcisinden alıyor. Yapay zeka destekli Kirin 970 işlemcisi, yazılım tarafında da birçok destek sunuyor.

Yıllardır akıllı telefonlarda kamera konusunda ortaya koyulan megapiksel savaşları son sürat devam ediyor etmesine ancak işin boyutu artık biraz daha farklı noktaya geliyor. Buna kamera sayılarının artması ve ek teknolojilerin eklenmesiyle destekte bulunan akıllı telefon üreticileri, böylece fotoğraf kalitesi konusunda DSLR'a oynamaya başladı diyebiliriz.

Huawei'nin yeni tanıttığı yeni amirali P20 Pro da 4 kameralı akıllı telefonlardan biri oldu, ancak bir farkla. Huawei P20 Pro'da, arka tarafta 3 kamera birden yer alıyor. Bunlardan biri 40 MP, bir diğeri 20 MP ve bir diğeri ise 8 MP olarak karşımıza çıkıyor. Evet, daha önce de Lumia 1020 ile 41 MP lens görmüştük, fakat bu kez işler biraz farklı.

Huawei P20 Pro'nun sırtında Leica objektiflerinden oluşan 3 kamera birden yer alıyor. Bunlardan birincisi 40 MP, ikincisi 20 MP ve üçüncüsü ise 8 MP sensöre sahip.

40 MP kamera çeşitli işlevlere sahip. İlk olarak Huawei'nin P20 Pro modelinin pazarlanmasında büyük katkı sağlayacak yegane görevi üstlenen bu kameranın büyüklüğü, iPhone X'un 12 MP kamerasından çok daha fazla yankı buluyor.

Elbette teknoloji anlamında da yenilik sunan kamera; fotoğrafların gürültü seviyelerini düşürüyor, ayrıntıları yükselterek duyarlılığı arttırıyor ve özellikle yeterli ışık olduğunda son derece ayrıntılı fotoğraflar çekebiliyor.

20 MP sensör ise monokrom yapıda tasarlanmış. f/1.6 diyafram açıklığında olan bu kameraya ek olarak gelen üçüncü kamera ise, telefoto olarak kullanılıyor.

8 MP üçüncü kamera ile 5x hibrit zum yapabilen Huawei P20 Pro, bu sayede yüksek oranda yakınlaştırma olanağı tanıyor.

Huawei P20 Pro Türkiye fiyatı cepleri yakacak

Huawei P20 Pro, bu 3 kamerayı kullanarak 4 farklı otofokusa olanak tanıyor. Bunlar; lazer odaklama, derin odaklama, faz algılama odaklama ve kontrast odaklama. Buna ek olarak telefonda kullanılan nöral ağ destekli işlemci Kirin 970 ile diğer telefonlardan daha başarılı kareler yakalamak mümkün hale gelebiliyor.

Son olarak ön yüzde yer alan 24 MP kamera ile telefonun toplam megapiksel sayısı 92'ye ulaşırken, ön kamera ile de üst seviye görsellik sağlandığını söylemek lazım.

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