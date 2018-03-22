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    Huawei P20 Pro işte böyle olacak! İlk test sonuçları...

    Hürriyet Haber
    22.03.2018 - 11:02 | Son Güncelleme:

    Huawei'in önümüzdeki günlerde tanıtacağı Huawei P20 ailesi üzerine sızıntılar halen daha gelmeye devam ediyor. Ailenin en üst seviye modeli olarak tanıtılacak olan Huawei P20 Pro, Geekbench'te ortaya çıktı.

    Huawei, önümüzdeki günlerde P20, P20 Lite ve P20 Pro modellerini tanıtacak. Huawei P20 Pro ise kendisini arka kısmında bulunan 3 kamera ile ayırıyor. Çünkü, P20 ve P20 Lite modelinde çift arka kamera yer alıyor. Geçtiğimiz yılın Kasım ayında tanıtılan Mate 10 Pro'da olduğu gibi P20 Pro'da da Kirin 970 işlemci yer alıyor. Ayrıca, cihaz, 6 GB RAM sunacak. 

    Huawei P20 Pro işte böyle olacak İlk test sonuçları...

    Charlotte kod adıyla anılan P20 Pro'da kullanılan Krin 970 işlemci, 1.84 GHz hızında dört adet Cortex A53 çekirdeğinden, bir de, 2.36 GHz hızında çalışan dört adet Cortex A73 çekirdekten oluşuyor. Grafik birimi noktasında Mali-G72MP12 seçilen cihazın işlemcisi, 10nm fabrikasyon süreciyle üretilmiş durumda. 

    Huawei P20 Pro işte böyle olacak İlk test sonuçları...

    Geekbench'te yayınlanan verilere göre ise P20 Pro, Huawei Mate 10'dan, küçük bir farkla daha iyi çalışıyor. Hem tek çekirdek hem de çoklu çekirdek testlerinin yapıldığı cihaz, Samsung Galaxy S9 ve Sony Zperia XZ2'nin gerisinde kalıyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Huawei P20 testi ise cihazın, Mate 10'dan geride kaldığını gösteriyordu. 

     

    Etiketler: huawei , p20 pro , geekbench
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