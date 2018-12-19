Huawei P20 model telefonlar için Android Pie güncellemesi yayında
Huawei'nin amiral telefonlarından Huawei P20 için Android Pie güncellemesi nihayet yayınlandı. Cihazlar için çok önemli özellikleri beraberinde getiren Android Pie ile birlikte kullanıcılar bakın neyle karşılaşacak?
Huawei P20 için Android Pie güncellemesi yayınlandı. Güncelleme notlarında ” Android 9.0 tabanlı yeni EMUI 9.0, orijinal Android tarzını basit ve doğal tasarım diliyle entegre etmektedir. Bu sürüm ile daha konforlu ve kullanışlı kullanıcı deneyimi sunmak için yaşam tarzı, alışveriş ve güvenlik alanlarında çok sayıda ifade eklenmiştir. ” denildi.
Bu güncellemenin ardından EMUI 9.0 ile birlikte uygulamalar önceki arayüze kıyasla yüzde 12,9’a kadar daha hızlı açılabiliyor.
Gelelim HiVision özelliğine... Bu özellik sayesinde artırılmış gerçekliğin gücünden faydalanan kamera uygulaması önemli yerleri ve ünlü tabloları tanıyarak, kullanıcıya bunlar hakkında bilgi sağlayabiliyor.
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