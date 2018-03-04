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    Huawei P20 Lite'ın özellikleri nasıl olacak?

    Hürriyet Haber
    04.03.2018 - 10:57 | Son Güncelleme:

    İspanya'da hizmet veren Vodafone'un paylaştığı bir broşür ile, Huawei'in 27 Mart tarihinde Paris'te düzenleyeceği etkinlikte tanıtacağı P20 Lite modeli hakkında çıkan bilgiler, cihazın hangi özelliklere sahip olacağını gösterdi.

    Huawei'nin yeni telefonlarından P20 Lite'ın İspanya'da hizmet veren Vodafone'un paylaştığı broşürde hangi özelliklere sahip olacağı görüldü. Bu kapsamda cihaz, 1080p çözünürlük sunan ve 5.84 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacak. Ancak broşürde, cihazın ekran-kasa oranının nasıl olacağına yer verilmemiş. 

    Huawei P20 Liteın özellikleri nasıl olacak

    Arka kısıma ise çift kamera yerleştirilmiş. Bu kameralardan birisi 16 MP, diğeri ise 2 MP. Ön kamera ise 16 MP. 3000 mAh bataryadan güç alacak cihaz, kutudan Android 8.0 Oreo işletim sistemiyle çıkacak. Son olarak 27 Mart'ta tanıtımı gerçekleşecek olan P20 Lite, yine broşüre göre 370 euro fiyat etiketine sahip olacak. 

    Etiketler: huawei , p20 lite , vodafone , ispanya , paris
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