Huawei P20 Lite'ın özellikleri nasıl olacak?

Huawei'nin yeni telefonlarından P20 Lite'ın İspanya'da hizmet veren Vodafone'un paylaştığı broşürde hangi özelliklere sahip olacağı görüldü. Bu kapsamda cihaz, 1080p çözünürlük sunan ve 5.84 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacak. Ancak broşürde, cihazın ekran-kasa oranının nasıl olacağına yer verilmemiş.

Arka kısıma ise çift kamera yerleştirilmiş. Bu kameralardan birisi 16 MP, diğeri ise 2 MP. Ön kamera ise 16 MP. 3000 mAh bataryadan güç alacak cihaz, kutudan Android 8.0 Oreo işletim sistemiyle çıkacak. Son olarak 27 Mart'ta tanıtımı gerçekleşecek olan P20 Lite, yine broşüre göre 370 euro fiyat etiketine sahip olacak.