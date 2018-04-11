Huawei P20 Lite Türkiye'de satışta! İşte tüm özellikleri ve fiyatı
Huawei'nin geçtiğimiz haftalarda Paris'te tanıttığı telefonlarından Huawei P20 Lite Türkiye'de satışa çıktı. İşte yeni telefonun özellikleri ve fiyatı...
5.84 inç büyüklüğünde olan ve 1080×2280 piksel çözünürlük sunan çentikli bir IPS ekrana ev sahipliği yapan P20 Lite, gücünü Kirin 659 işlemciden alıyor.
16 nm fabrikasyon süreci ile üretilen Cortex A53 tabanlı bir işlemci olan Kirin 659’un dört çekirdeği 2.36 GHz hızında, diğer dört çekirdeği ise 1.7 GHz hızında çalışıyor. Grafik tarafında gerekli olan gücü ise Mali-T830 MP2 GPU sağlıyor.
4 GB RAM’e ev sahipliği yapan akıllı telefon 32 GB ve 64 GB olmak üzere iki farklı depolama alanı seçeneği sunuyor. Ayrıca, microSD kart ile cihazın hafızası 256 GB’a kadar artırılabiliyor.
P20 Lite arka kısmında, 16 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyaframa sahip ana ve 2 Megapiksellik ikinci kameraya ev sahipliği yapıyor. Ön kısımda ise 16 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyaframa sahip bir kamera bulunuyor.
Video çekim yeteneği Full HD ile sınırlı olan P20 Lite, 3000 mAh kapasiteli bir bataryadan besleniyor. Huawei Quick Charge 2.0 teknolojisi ile 30 dakika gibi bir sürede yüzde 43 şarj olan akıllı telefon, USB-C portunu kullanıyor.
148.6 x 71.2 x 7.4 mm boyutlarında ve 145 gram ağırlığında olan P20 Lite, EMUI 8.0 kullanıcı arayüzü ve Android 8.0 Oreo işletim sistemi ile kutudan çıkıyor.
Klein Mavisi, Sakura Pembesi ve Geceyarısı Siyahı olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan Huawei P20 Lite, 2349 TL fiyat etiketi ile ülkemizde satışa çıktı.
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