Huawei P20 Lite Türkiye'de satışta! İşte tüm özellikleri ve fiyatı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriHuawei P20 Lite Türkiye'de satışta! İşte tüm özellikleri ve fiyatı
GeriTeknoloji Huawei P20 Lite Türkiye'de satışta! İşte tüm özellikleri ve fiyatı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Teknoloji
11.04.2018 - 08:56, Son Güncelleme:

Huawei P20 Lite Türkiye'de satışta! İşte tüm özellikleri ve fiyatı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Huawei P20 Lite Türkiye'de satışta! İşte tüm özellikleri ve fiyatı

Huawei'nin geçtiğimiz haftalarda Paris'te tanıttığı telefonlarından Huawei P20 Lite Türkiye'de satışa çıktı. İşte yeni telefonun özellikleri ve fiyatı...

5.84 inç büyüklüğünde olan ve 1080×2280 piksel çözünürlük sunan çentikli bir IPS ekrana ev sahipliği yapan P20 Lite, gücünü Kirin 659 işlemciden alıyor.

16 nm fabrikasyon süreci ile üretilen Cortex A53 tabanlı bir işlemci olan Kirin 659’un dört çekirdeği 2.36 GHz hızında, diğer dört çekirdeği ise 1.7 GHz hızında çalışıyor. Grafik tarafında gerekli olan gücü ise Mali-T830 MP2 GPU sağlıyor.

4 GB RAM’e ev sahipliği yapan akıllı telefon 32 GB ve 64 GB olmak üzere iki farklı depolama alanı seçeneği sunuyor. Ayrıca, microSD kart ile cihazın hafızası 256 GB’a kadar artırılabiliyor.

Huawei P20 Lite Türkiyede satışta İşte tüm özellikleri ve fiyatı

P20 Lite arka kısmında, 16 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyaframa sahip ana ve 2 Megapiksellik ikinci kameraya ev sahipliği yapıyor. Ön kısımda ise 16 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyaframa sahip bir kamera bulunuyor.

Video çekim yeteneği Full HD ile sınırlı olan P20 Lite, 3000 mAh kapasiteli bir bataryadan besleniyor. Huawei Quick Charge 2.0 teknolojisi ile 30 dakika gibi bir sürede yüzde 43 şarj olan akıllı telefon, USB-C portunu kullanıyor.

148.6 x 71.2 x 7.4 mm boyutlarında ve 145 gram ağırlığında olan P20 Lite, EMUI 8.0 kullanıcı arayüzü ve Android 8.0 Oreo işletim sistemi ile kutudan çıkıyor.

Klein Mavisi, Sakura Pembesi ve Geceyarısı Siyahı olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan Huawei P20 Lite, 2349 TL fiyat etiketi ile ülkemizde satışa çıktı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Huawei P20 Lite Türkiye'de satışta! İşte tüm özellikleri ve fiyatı

NASA kazalara karşı çalışanlarını hangi testlerden geçiriyor?

Okyanus dibindeki kablo koptu, o ülkenin dünyayla ilişkisi kesildi!

YouTube'a siber saldırı şoku: 5 milyardan fazla izlenen video silindi