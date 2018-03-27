Huawei P20 Lite, P20 ve P20 Pro geliyor! Üç kameralı telefonlara hazır olun

Huawei'nin Polonya'nın başkenti Varşova'da yaptığı ön etkinlik ile tüm dünyada Huawei'nin en yeni telefonlarını ilk görenlerden biri de Hürriyet oldu. Bir hafta öncesinde test edip kullandığımız Huawei P20 Lite, Huawei P20 ve Huawei P20 Pro, üç farklı segmente hitap ediyor. Ancak Huawei P20 Pro'nun üzerinde özellikle durmak istiyoruz; çünkü bu telefonda diğer rakiplerinden farklı olarak üç farklı kamera bulunuyor. Peki bir kullanıcı üç kameralı telefonla ne yapabilecek? 3 kameranın gerçekten de bir esprisi var mı?



HUAWEI P20 LITE

Lite modeli adından da anlaşılacağı üzere Huawei'nin diğer telefonlarına kıyasla düşük seviye telefonlarından biri; ancak özellikleri dikkat çekici. 5.84 inç'lik bir ekranla gelen P20 Lite Full HD+ ekran çözünürlüğünü destekliyor.

16nm 8 çekirdekli HiSilicon Kirin 659 (4x 2.36GHz Cortex -A53 + 4x 1.70 GHz Cortex -A53) işlemciden güç alan telefon; 4 GB RAM'le uygulamaları hayli yüksek performansla çalıştırıyor. microSD kart destekli 64 GB dahili depolama alanı ile depolama sorunu yaşamayan cihazda 3000 mAh pil, 16 + 2 MP arka kamera bulunuyor. EMUI 8.0 ve Android 8.1 işletim sistemine sahip olan Huawei P20 Lite'ın yurt dışı çıkış fiyatı ise 369 euro olarak belirlendi.



HUAWEI P20



Huawei'nin herkesten önce kullanma şansı bulduğumuz yeni telefonlarından Huawei P20 gerek tasarımı gerekse de donanımsal özellikleriyle bizden olumlu puan aldı. Özellikle de alacakaranlık rengindeki kasasıyla oldukça dikkat çekici görünen Huawei P20'nin özelliklerine gelecek olursak...







5.8 inç'lik bir ekran kullanan ve 1080x2280 piksel ekran çözünürlüğünü destekleyen Huawei P20, Kirin 970 (4x 2.38GHz Cortex -A73 + 4x 1.8 GHz Cortex -A53) işlemciyle yüksek performansta kullanıcılara geliyor. 4 GB RAM, 128 GB depolama alanı da cihazın öne çıkan özelliklerinden sadece ikisi. 20 + 12 MP arka ve 24 MP ön kamera kullanan cihazın selfie kamerasının 24 MP olmasına da ayrıca dikkat çekmek gerekiyor; zira artık ön kameralar da arka kameralarla yarışır hale geldi ve çok daha net ve yüksek çözünürlükte selfie görüntüler mümkün. 3400 mAh tipi bataryadan güç alan Huawei P20 EMUI 8.1 ve Android 8.1'le geliyor.







Cihazla ilgili en merak edilen noktaya gelelim, yani fiyatına! Cihaz 649 euroluk fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Bu arada Huawei P20'nin artık yeni nesil tüm telefonlarda görmeye alıştığımız şekilde USB Type-C arabirimini kullandığını da ekleyelim. Cihaz 7.65 mm kalınlığında ve ağırlığı 165 gramı geçmiyor.



DÜNYANIN ARKA YÜZÜNDE ÜÇ KAMERA BULUNAN İLK TELEFONU: HUAWEI P20 PRO

Gelelim Huawei'nin asıl bombasına... Huawei P20 Pro şirketin en güvendiği telefonu olabilir; zira bu telefonun en dikkat çeken yanı ne işlemcisi ne de depolama hafızası. Hayır, yeni bir şarj teknolojisi de getirmiyor; ancak arka yüzünde yer alan üç kamerayla birlikte 92 MP'yi bulan kameralı bir telefondan bahsediyoruz.





Huawei P20 Pro’da 6.1 inç büyüklüğünde 1080x2240 (Full HD+) çözünürlüğünde OLED ekran, Kirin 970 (4x 2.38GHz Cortex -A73 + 4x 1.8 GHz Cortex -A53) işlemci, 6 GB RAM, 128 GB dahili depolama alanı, 4000 mAh pil, 40 + 20 + 8 MP çözünürlüğünde arka ve 24 MP ön kamera, EMUI 8.1 ve Android 8.1 işletim sistemi yer alıyor. Huawei P20 Pro’nun fiyatı ise 899 euro.





Huawei P20 Pro'nun kamerası üzerinde ayrıca durmak gerekiyor. Üç kamera bu telefona ne kazandırıyor? 40 MP birincil sensör, 20 MP monokrom sensör ve 8 MP telefoto sensör içeren P20 Pro, Leica imzalı kameralarla dikkat çekiyor. 5x hibritzum yapabilen cihazın arka kısmında yer alan kameralar RGB, Monochrome ve Telephoto olarak tasarlandı.





RGB, yani renkli fotoğraf çeken kamera tam 40 Megapiksel çözünürlük sunuyor. Monochrome kamera 20 Megapiksel, Telephoto lens ise 3x optik zoom ve 8 Megapiksel çözünürlüğe sahip. 3 kamera, toplamda ise 5x hibrit zoom yapabiliyor. Huawei P20 Pro’nun ön kamerası ise 24 Megapiksel çözünürlük ile geliyor.

P20’de ise 20 ve 12 MP sensörlü çift kamera kurulumu var. 2x zum yapabilen amiral gemisi, 720p'de 960fps ağır çekim video kaydıyapabilecek.





Huawei P20 Pro'nun fiyatı ise 899 euro.

TÜRKİYE ÇIKIŞ TARİHİ VE FİYATLAR

Huawei P20 serisinin Türkiye çıkış tarihi ve fiyatları ise henüz açıklanmış değil.