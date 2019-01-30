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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
30.01.2019 - 07:09, Son Güncelleme:

Huawei P20 Lite ilk kez böyle görüntülendi! İçinde Android Pie var...

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Huawei P20 Lite ilk kez böyle görüntülendi! İçinde Android Pie var...

Çinli telefon üreticisi Huawei'nin geçen yıla damga vuran telefonlarından biri olan Huawei P20 Lite, uygun fiyatıyla dikkat çeken orta segment bir telefon. Cihaz, uzun bir aradan sonra bu kez içinde Android Pie yüklü şekilde görüntülendi.

Huawei P20 Lite çok yakında Android Pie güncellemesini alacak. Hatta Android'in bu son sürümünün yüklü olduğu hali internete bile sızmış durumda. 5.8 inç'lik ekranıyla gelen ve 1080x2280 piksel çözünürlük sunan Huawei P20 Lite, Huawei Kirin 659 işlemciden güç alıyor. 16 MP ve 2 MP olmak üzere arka yüzünde iki kamerası bulunan cihazın ön yüzünde de 16 MP kamera yer alıyor. 

64 GB dahili hafızasının yanı sıra 4 GB RAM ile gelen Huawei P20 Lite, 3000 mAh bataryadan faydalanıyor. Android 8.1 Oreo işletim sistemi kurulu olarak kutusundan çıkan cihaza Android Pie güncellemesinin gelmesiyle birlikte bir dizi yeni özellikten artık bu model telefonlar da faydalanabilecek. 

Huawei P20 Lite ilk kez böyle görüntülendi İçinde Android Pie var...

Çinli Huawei henüz net bir takvim paylaşmasa da, telefonunuzun güncellemelerini ara ara kontrol etmenizde fayda var. 

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