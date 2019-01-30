Huawei P20 Lite ilk kez böyle görüntülendi! İçinde Android Pie var...
Çinli telefon üreticisi Huawei'nin geçen yıla damga vuran telefonlarından biri olan Huawei P20 Lite, uygun fiyatıyla dikkat çeken orta segment bir telefon. Cihaz, uzun bir aradan sonra bu kez içinde Android Pie yüklü şekilde görüntülendi.
Huawei P20 Lite çok yakında Android Pie güncellemesini alacak. Hatta Android'in bu son sürümünün yüklü olduğu hali internete bile sızmış durumda. 5.8 inç'lik ekranıyla gelen ve 1080x2280 piksel çözünürlük sunan Huawei P20 Lite, Huawei Kirin 659 işlemciden güç alıyor. 16 MP ve 2 MP olmak üzere arka yüzünde iki kamerası bulunan cihazın ön yüzünde de 16 MP kamera yer alıyor.
64 GB dahili hafızasının yanı sıra 4 GB RAM ile gelen Huawei P20 Lite, 3000 mAh bataryadan faydalanıyor. Android 8.1 Oreo işletim sistemi kurulu olarak kutusundan çıkan cihaza Android Pie güncellemesinin gelmesiyle birlikte bir dizi yeni özellikten artık bu model telefonlar da faydalanabilecek.
Çinli Huawei henüz net bir takvim paylaşmasa da, telefonunuzun güncellemelerini ara ara kontrol etmenizde fayda var.
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