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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
11.06.2019 - 08:09, Son Güncelleme:

Huawei P20 Lite 2019 satışa çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı

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Huawei P20 Lite 2019 satışa çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı

Çinli Huawei'nin yeni telefonu Huawei P20 Lite 2019, sessiz sedasız satışa sunuldu. Peki yeni Huawei telefon hangi özelliklerle geliyor? Fiyatı ne oldu?

Huawei P20 Lite 2019 adındaki bu yeni model tasarımı ile hem Lite modellerinden hem de amiral gemilerinden farklılaşıyor. Honor 20 serisinden hatırlayacağımız üzere telefon delikli çentik tasarımını benimsiyor. Ön kamera bu çentik içerisinde yer alıyor.

Telefonun dikkat çekici diğer bir özelliği ise 4 arka kamerası. 3 kamera standart işlev görürken diğer kamera ise 3D ToF yani daha hassas derinlik verileri algılayabiliyor. Bu haliyle P30 serisine daha yakın bir görüntü arz ediyor.

5.84 inçlik LCD ekrana sahip olan Huawei P20 Lite 2019 modeline Kirin 710 yonga setinin güç vermesi bekleniyor. 4GB RAM yanında 64GB/128GB depolama seçenekleri yer alıyor. Honor 20 serisinden hatırlayacağımız üzere telefon delikli çentik tasarımını benimsiyor. Ön kamera bu çentik içerisinde yer alıyor.

İsviçre MediaMarkt mağazasının internet sitesinde görüntülenen Huawei P20 Lite 2019'un 128 GB'lık sürümü 268 euro, 64 GB'lık modeli ise 250 eurodan satışa sunulmuş durumda.

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