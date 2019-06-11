Huawei P20 Lite 2019 satışa çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı
Çinli Huawei'nin yeni telefonu Huawei P20 Lite 2019, sessiz sedasız satışa sunuldu. Peki yeni Huawei telefon hangi özelliklerle geliyor? Fiyatı ne oldu?
Huawei P20 Lite 2019 adındaki bu yeni model tasarımı ile hem Lite modellerinden hem de amiral gemilerinden farklılaşıyor. Honor 20 serisinden hatırlayacağımız üzere telefon delikli çentik tasarımını benimsiyor. Ön kamera bu çentik içerisinde yer alıyor.
Telefonun dikkat çekici diğer bir özelliği ise 4 arka kamerası. 3 kamera standart işlev görürken diğer kamera ise 3D ToF yani daha hassas derinlik verileri algılayabiliyor. Bu haliyle P30 serisine daha yakın bir görüntü arz ediyor.
5.84 inçlik LCD ekrana sahip olan Huawei P20 Lite 2019 modeline Kirin 710 yonga setinin güç vermesi bekleniyor. 4GB RAM yanında 64GB/128GB depolama seçenekleri yer alıyor. Honor 20 serisinden hatırlayacağımız üzere telefon delikli çentik tasarımını benimsiyor. Ön kamera bu çentik içerisinde yer alıyor.
İsviçre MediaMarkt mağazasının internet sitesinde görüntülenen Huawei P20 Lite 2019'un 128 GB'lık sürümü 268 euro, 64 GB'lık modeli ise 250 eurodan satışa sunulmuş durumda.
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