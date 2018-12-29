Huawei P10 için sürpriz güncelleme yayınlandı!
Çin merkezli teknoloji devi Huawei, 2017 yılında satışa sunulan Huawei P10 model cihazı için Android Pie güncellemesini yayınladı.
Son dönemde teknoloji gündeminden düşmeyen Çinli şirket Huawei, 2017 yılında çıkardığı Huawei P10 için EMUI 9 ile birlikte Android Pie güncellemesini yayınladı.
Malezya'da paylaşılan ekran görüntülerine göre güncellemenin 3.38 GB olduğu görülürken ayarlar menüsü de daha basitleşmiş durumda. Güncellemenin ilk olarak VTR-L29 model numaralı çift sim kartlı versiyon için gelecek günlerde ise VTR-L09 numaralı tek sim kartlı model için sunulması bekleniyor.
Huawei P10 için gelen yeni güncellemede GPU Turbo özelliğinin bulunmadığını belirtelim.
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