Huawei P Smart Z ortaya çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı
Huawei, ekran-kasa oranıyla dikkat çeken telefonunu yakın zamanda kullanıcılarla buluşturacak. Huawei P Smart Z olarak adlandırılan cihazın teknik özellikleri ve fiyatı belli oldu.
Son dönemde birçok telefon üreticisi saklanabilen ön kameraya sahip cihazlarını piyasaya sürüyor. Huawei'de bu furyaya katılarak P Smart Z adındaki telefonunu tanıtacak. Oldukça ince bir çerçeveyle gelen cihazın özellikleri Amazon İtalya'nın web sitesinde ortaya çıktı.
Huawei P Smart Z modelinin donanım özelliklerine bakacak olursak Kirin 710 işlemciden güç aldığını görüyoruz. Aynı zamanda 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip olan telefon 6.59 inç boyutunda Full HD+ ekranla geliyor. 16 MP ve 2 MP çift arka kamerayla gelen telefonun 16 MP çözünürlüğünde ön kamerası bulunuyor.
Ayrıca yüz tanıma özelliğine sahip olan telefon 4000 mAh bataryayla bizleri karşılıyor. Android 9 Pie işletim sistemiyle kutudan çıkan telefonun arka tarafında parmak izi okuyucusu yer almakta.
Huawei P Smart Z, 279 euro fiyat etiketiyle satışa çıkacak.
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