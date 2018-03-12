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    Huawei P Smart Türkiye'de satışa çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı

    Hürriyet Haber
    12.03.2018 - 08:49 | Son Güncelleme:

    Huawei'nin yeni akıllı telefonu P Smart, tanıtıldı ve satışa sunuldu. İşte Huawei P Smart'ın fiyatı ve özellikleri...

    Çinli Teknoloji Devi Huawei'nin P Smart adıyla satışa sunduğu yeni akıllısı satışa açıldı. Akıllı bölünen ekranıyla dikkat çeken, genç kullanıcıları mutlu edecek yeni cihaz FullView ekran tasarımıyla üst düzey görüş açısı vadediyor.

    Ekran gövde oranı yüzde 76'ya kadar çıkan P Smart, geniş ekranı ikiye bölerek kullanma özelliği ile de aynı anda iki farklı program üzerinde çalışmanıza olanak sağlıyor. Arkasında yer alan Leica kamera, Bokeh etkisiyle birleştiğinde profesyonel çekimlere imza atan P Smart, çift arka kamerasıyla dikkat çekiyor.

    Huawei P Smart Türkiyede satışa çıktı İşte özellikleri ve fiyatı

    Performans kategorisinde 2.36 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli HiSilicon Kirin 659 yonga setinin yanı sıra 3 GB RAM ile akıcı bir kullanım hedefleyen P Smart, 13 ve 2 MP'lik arka, 8 MP'lik ön kameralara yer veriyor.

    3000 mAh hızlı şarj destekli batarya taşıyan P Smart, iki uygulamayı tek bir dokunuşla yan yana çalıştırabilmeyi sağlayan akıllı bölünen ekranıyla beğenileri topluyor. Çift bluetooth bağlantısı ve Huawei Share fonksiyonuyla da hayat kolaylaştıran P Smart, n11.com'da 1.469 TL'den satışa sunuluyor.

    Etiketler: huawei , telefon , huawei p smart
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