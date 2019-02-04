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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
04.02.2019 - 07:35, Son Güncelleme:

Huawei P Smart 2019'un adı Huawei Nova Lite 3 oldu!

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Huawei P Smart 2019'un adı Huawei Nova Lite 3 oldu!

Çinli telefon üreticisi Huawei'nin geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de de tanıtımını yaptığı yeni telefonu Huawei P Smart 2019, Japonya pazarına girdi. Ancak aynı isimde değil! Peki Huawei Nova Lite 3 adını alan yeni telefonun özellikleri Huawei P Smart 2019'dan farklı mı?

Huawei Nova Lite 3 Japonya'da telefon pazarına giriş yaptı. Ancak biz bu telefona yabancı değiliz; zira Huawei P Smart 2019 adı altında halihazırda ülkemizde satışta olan bir modelden bahsediyoruz. 6.21 inç'lik ekran büyüklüğüne sahip olan Nova Lite 3'ün dış kaplaması plastikten yapılmış.

Cihazın arka yüzünde 13 MP + 2 MP kamera yer alırken, LEDf flaş da hemen bu iki kameranın altında kendine yer bulmuş. Cihazın ön yüzünde ise 16 MP kamera bulunuyor. 3 GB RAM ile gelen telefonun dahili hafızası 32 GB. 

3400 mAh tipi batarya kullanan ve microUSB 2.0 yuvası bulunan Huawei Nova Lite 3'ün Huawei P Smart 2019'a kıyasla ismi dışında öyle farklı bir özelliği bulunmuyor. 

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