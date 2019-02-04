Huawei P Smart 2019'un adı Huawei Nova Lite 3 oldu!
Çinli telefon üreticisi Huawei'nin geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de de tanıtımını yaptığı yeni telefonu Huawei P Smart 2019, Japonya pazarına girdi. Ancak aynı isimde değil! Peki Huawei Nova Lite 3 adını alan yeni telefonun özellikleri Huawei P Smart 2019'dan farklı mı?
Huawei Nova Lite 3 Japonya'da telefon pazarına giriş yaptı. Ancak biz bu telefona yabancı değiliz; zira Huawei P Smart 2019 adı altında halihazırda ülkemizde satışta olan bir modelden bahsediyoruz. 6.21 inç'lik ekran büyüklüğüne sahip olan Nova Lite 3'ün dış kaplaması plastikten yapılmış.
Cihazın arka yüzünde 13 MP + 2 MP kamera yer alırken, LEDf flaş da hemen bu iki kameranın altında kendine yer bulmuş. Cihazın ön yüzünde ise 16 MP kamera bulunuyor. 3 GB RAM ile gelen telefonun dahili hafızası 32 GB.
3400 mAh tipi batarya kullanan ve microUSB 2.0 yuvası bulunan Huawei Nova Lite 3'ün Huawei P Smart 2019'a kıyasla ismi dışında öyle farklı bir özelliği bulunmuyor.
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