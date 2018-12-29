Huawei P Smart 2019 tanıtıldı. İşte özellikleri ve fiyatı...
Çin merkezli teknoloji devi Huawei, orta segment kullanıcılarını hedef alan telefonu P Smart 2019'u tanıttı. İşte özellikleri ve fiyatı...
Huawei, merakla beklenen telefonu Huawei P Smart 2019'u resmi olarak tanıttı. Özellikle uygun fiyatıyla dikkat çeken P Smart 2019 orta segment kullanıcıların beğenisine sunuldu.
Bu yıl satışa sunulan telefonlarda sıkça gördüğümüz su damlası ekran çentiği ile gelen cihaz oldukça şık tasarıma sahip. Kirin 970 işlemcisinden gücünü alan P Smart 2019 modelinde 3GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi bulunurken 3400mAh batarya ile geliyor.
Başarılı bir ekran-kasa oranına sahip olan telefonda 6.21 inç boyutunda ve Full HD+ çözünürlükte ekran yer alıyor. Arka tarafında 13MP+2MP çift kamera bulunan cihaz ön tarafındaki 8MP kamera ile geliyor. Kutusundan Android Pie işletim sistemi ile çıkan Huawei P Smart 2019'un vergisiz fiyatı 1500 TL.
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