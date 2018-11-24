Huawei P Smart 2019'a ait yeni görüntüler yayınlandı
Huawei P Smart 2019'a ait yeni görüntüler internete sızdırıldı. Tasarımıyla daha çok Honor 10 Lite'ı andıra cihaz bakın hangi özelliklerle geliyor ve nasıl görünüyor?
Potter kod adı ile gelecek olan telefon, Full HD + çözünürlük ve 19:9 en boy oranı sunan 6.2 inçlik LCD bir ekrana sahip. Kirin 710 yonga setine sahip Huawei P Smart 2019, 32 GB depolama + 3 GB RAM ve 64 GB depolama + 4 GB RAM seçenekleri ile piyasaya sürülecek. Ön ve arka kameraları hakkında somut bir bilgi bulunmayan telefon muhtemelen 24 megapiksel ön kamera ve 13 megapiksel + 2 megapiksel çift arka kamera ile kullanıcıların karşısına çıkacak.
Bataryasına baktığımızda 3200 mAh pil ile gelmesi beklenen telefon, bir adet microUSB 2.0 girişine sahip. Android 9 Pie işletim sistemine sahip olacak Huawei P Smart 2019, Gece Yarısı Siyahı ve Aurora Mavisi renk seçenekleriyle önümüzdeki haftalarda satışa çıkacak.
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