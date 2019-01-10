Huawei P Smart 2019 tanıtıldı! Türkiye fiyatı ise...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
10.01.2019 - 12:22, Son Güncelleme:

Huawei P Smart 2019 tanıtıldı! Türkiye fiyatı ise...

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Huawei P Smart 2019 tanıtıldı! Türkiye fiyatı ise...

Huawei Türkiye ekibi bugün İstanbul'da gerçekleştirdikleri etkinlikte yeni telefonları Huawei P Smart 2019'un duyurusunu yaptı.

Huawei, bugün yaptığı basın toplantısında yeni telefonu Huawei P Smart 2019'u görücüye çıkardı. Kirin 710 işlemcisinden güç alan ve tasarımıyla dikkat çeken cihaz, P Smart serisinin 2019 sürümü olarak pek çok yenilikle geliyor. 3 GB RAM'le çalışan ve 64 GB depolama hafızası bulunan Huawei P Smart 2019, EMUI 9.0.1 tabanlı Android 9 Pie güncellemesi yüklü olarak geliyor.

6.21 inç'lik ekranı olan ve 2340x1080 Full HD+ çözünürlük sunan cihazda grafik birimi olarak da ARM Mali-G5 GPU yer alıyor. Arka yüzünde iki kameranın yer aldığı 13 MP ana kamera ile birlikte 2 MP de derinlik sensörü bulunuyor. 

Huawei P Smart 2019 tanıtıldı Türkiye fiyatı ise...

Cihazın Türkiye fiyatı ise 2399 TL olarak belirlendi. Türkiye’de Aurora Blue, Midnight Black ve Sapphire Blue olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle gelen Huawei P Smart 2019'un arka yüzünde parmak izi sensörü yer alırken, çift SIM kart desteği de sunuyor. 

Standart 3.5mm kulaklık girişini muhafaza eden telefon bu ay içinde raflardaki yerini alacak.

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