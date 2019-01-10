Huawei P Smart 2019 tanıtıldı! Türkiye fiyatı ise...
Huawei Türkiye ekibi bugün İstanbul'da gerçekleştirdikleri etkinlikte yeni telefonları Huawei P Smart 2019'un duyurusunu yaptı.
Huawei, bugün yaptığı basın toplantısında yeni telefonu Huawei P Smart 2019'u görücüye çıkardı. Kirin 710 işlemcisinden güç alan ve tasarımıyla dikkat çeken cihaz, P Smart serisinin 2019 sürümü olarak pek çok yenilikle geliyor. 3 GB RAM'le çalışan ve 64 GB depolama hafızası bulunan Huawei P Smart 2019, EMUI 9.0.1 tabanlı Android 9 Pie güncellemesi yüklü olarak geliyor.
6.21 inç'lik ekranı olan ve 2340x1080 Full HD+ çözünürlük sunan cihazda grafik birimi olarak da ARM Mali-G5 GPU yer alıyor. Arka yüzünde iki kameranın yer aldığı 13 MP ana kamera ile birlikte 2 MP de derinlik sensörü bulunuyor.
Cihazın Türkiye fiyatı ise 2399 TL olarak belirlendi. Türkiye’de Aurora Blue, Midnight Black ve Sapphire Blue olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle gelen Huawei P Smart 2019'un arka yüzünde parmak izi sensörü yer alırken, çift SIM kart desteği de sunuyor.
Standart 3.5mm kulaklık girişini muhafaza eden telefon bu ay içinde raflardaki yerini alacak.
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