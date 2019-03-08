Huawei P smart+ 2019 satışa çıkıyor! İşte tüm özellikleri
Çinli Huawei'nin yeni göz bebeği Huawei P smart+ 2019 sessiz sedasız tanıtıldı. Huawei P30'un tanıtılacağı mart ayı sonundan önce sürpriz yapan şirket, bakın bu telefonda hangi özelliklere yer verdi?
Huawei P smart+ 2019 tanıtıldı. 6.21 inç'lik bir ekranla gelen ve Kirin 710 işlemciden gücünü alan cihaz, en çok da tasarımıyla dikkat çekiyor. Arka yüzünde yer alan üç kamerası ise Huawei'nin telefonlarında 3 kamerayı artık standart olarak kabul etmesi anlamını taşıyor. Cihazın ekranına geri dönecek olursak; Full HD+ ekran çözünürlüğü sunan Huawei P smart+ 2019, grafik birimi olarak da Mali-G51 MP4 yongasını kullanıyor.
GPU Turbo 2.0 teknolojisi sayesinde oyunlarda performansı bir tık üst seviyeye taşıyan Huawei P smart+ 2019, 3 GB RAM ve 64 GB depolama hafızasıyla birlikte geliyor. Cihazla ilgili en merak edilen nokta ise kamerası. Arka yüzünde üç kamera bulunan telefonun ana kamerası 24 megapiksel. Bu kameraya 16 MP ultra geniş açılı kamera ve derinlik algılama için kullanılan 2 MP kamera eşlik ediyor. Telefonun ön yüzünde ise 8 MP kamera bulunuyor.
Siyah ve mavi olmak üzere iki farklı renkte satışa sunulması beklenen Huawei P smart+ 2019'un fiyatı resmen açıklanmış değil; ancak şirkete yakın kaynaklar bu fiyatın 250 ila 300 euro arası bir fiyat bandında olmasını bekliyor.
Huawei P smart+ 2019'un çıkış tarihi ise belli değil.
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