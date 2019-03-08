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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
08.03.2019 - 07:35, Son Güncelleme:

Huawei P smart+ 2019 satışa çıkıyor! İşte tüm özellikleri

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Huawei P smart+ 2019 satışa çıkıyor! İşte tüm özellikleri

Çinli Huawei'nin yeni göz bebeği Huawei P smart+ 2019 sessiz sedasız tanıtıldı. Huawei P30'un tanıtılacağı mart ayı sonundan önce sürpriz yapan şirket, bakın bu telefonda hangi özelliklere yer verdi?

Huawei P smart+ 2019 tanıtıldı. 6.21 inç'lik bir ekranla gelen ve Kirin 710 işlemciden gücünü alan cihaz, en çok da tasarımıyla dikkat çekiyor. Arka yüzünde yer alan üç kamerası ise Huawei'nin telefonlarında 3 kamerayı artık standart olarak kabul etmesi anlamını taşıyor. Cihazın ekranına geri dönecek olursak; Full HD+ ekran çözünürlüğü sunan Huawei P smart+ 2019, grafik birimi olarak da Mali-G51 MP4 yongasını kullanıyor. 

GPU Turbo 2.0 teknolojisi sayesinde oyunlarda performansı bir tık üst seviyeye taşıyan Huawei P smart+ 2019, 3 GB RAM ve 64 GB depolama hafızasıyla birlikte geliyor. Cihazla ilgili en merak edilen nokta ise kamerası. Arka yüzünde üç kamera bulunan telefonun ana kamerası 24 megapiksel. Bu kameraya 16 MP ultra geniş açılı kamera ve derinlik algılama için kullanılan 2 MP kamera eşlik ediyor. Telefonun ön yüzünde ise 8 MP kamera bulunuyor. 

Siyah ve mavi olmak üzere iki farklı renkte satışa sunulması beklenen Huawei P smart+ 2019'un fiyatı resmen açıklanmış değil; ancak şirkete yakın kaynaklar bu fiyatın 250 ila 300 euro arası bir fiyat bandında olmasını bekliyor. 

Huawei P smart+ 2019 satışa çıkıyor İşte tüm özellikleri

Huawei P smart+ 2019'un çıkış tarihi ise belli değil.

Apple AirPods’a 59 dolarlık rakip geldiİsviçre merkezli bir teknoloji markası, farklı tasarımlarıyla dikkat çeken kablosuz kulaklıklarıyla Mobil Dünya Kongresi’nde yerini aldı. İnceledik! Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk Barselona'dan bildiriyor.
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