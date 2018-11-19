Huawei P Smart 2019 için geri sayım başladı!
Çin merkezli teknoloji devi Huawei'nin yeni telefonlarından Huawei P Smart 2019 gün saymaya başladı. İşte yeni telefonun dikkat çeken tüm özellikleri...
Huawei, yeni telefonu P Smart 2019'u fiyat performans telefonu yapmak niyetinde. Cihazın 3320 mAh batarya kapasitesi, çift SIM kart girişi ve 3 GB RAM ile beraber sunulması bekleniyor.
Bunlarla birlikte 32 GB ve 64 GB depolama alanıyla donatılacak olan telefon, fiyatlardan cebi yananları sevindirecek gibi gözüküyor. Cihazın donanımsal özelliklerinin yanı sıra, Huawei P Smart 2019 tasarımıyla da dikkat çeken bir cihaz olacak.
Su damlası şeklinde kamera çıkıntısı olan telefon, çentikli ekranıyla önceki modele göre daha büyük bir ekran gövde oranı sağlayacak. Cihazın, Huawei için klasikleşmiş olan alt ekran çıkıntısı yeni cihazlarda da değişmeyecek gibi gözüküyor. Arka tarafında ise çift kamera ve parmak izi sensörü bulunan cihaz hakkında henüz tüm bilgilere sahip değiliz. Fakat cihaz, sızıntılarla birlikte yavaş yavaş şekillenmeye başladı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle