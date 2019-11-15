Huawei, OceanStor Dorado V6’yı duyurdu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriHuawei, OceanStor Dorado V6’yı duyurdu
GeriTeknoloji Huawei, OceanStor Dorado V6’yı duyurdu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
15.11.2019 - 11:41, Son Güncelleme:

Huawei, OceanStor Dorado V6’yı duyurdu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Huawei, OceanStor Dorado V6’yı duyurdu

Huawei, Penta Teknoloji ve IDC iş birliğiyle İstanbul’da düzenlediği Huawei IT Day etkinliğinde yeni nesil All-Flash Depolama çözümü OceanStor Dorado V6’yı iş dünyasına tanıttı. Etkinlikte ayrıca Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarının temsilcileri dijital dönüşüm hikayelerini katılımcılarla paylaştı.

Huawei, iş ortakları Penta ve IDC ile birlikte düzenlediği Huawei IT Day etkinliğinde, katılımcılarla birlikte Türkiye’nin dijital dönüşümünü değerlendirirken, geliştirdiği yeni çözümü OceanStor Dorado V6’yı tüm iş ortaklarına duyurdu. Konuşmacılar insanların internetinden nesnelerin internetine(IoT) geçişte veri miktarının büyük oranda arttığına dikkat çekerek bu bağlamda veri depolamanın önemine vurgu yaptı. 

OceanStor Dorado V6’nın özelliklerini açıklayan Huawei Kıdemli IT Mimarı İbrahim Erturan, ürünün performansının pazardaki benzer ürünlere göre en az yüzde 30 daha fazla olduğunu ve maliyetleri belirgin bir şekilde indirdiğini vurguladı.

OceanStor Dorado V6, uçtan uca NVME (Non-Volatile Memory Express) desteğine sahip. Dorado V6 gücünüHuawei’in kendi ürettiği 48 çekirdekli, RISC (Reduced Instruction Set Computers) mimarideki, Kunpeng 920 işlemci , 8 teraflops işlem kapasitesine sahip yapay zeka işlemcisi Ascend 310, 100Gblik RDMA (Remote Direct Memory Access) çiplerinden ve yine kendi üretimi NVME SSD’lerden (Solid State Disk) alıyor.

Ürün aynı zamanda simetrik aktif-aktif kontrolcü mimarisi ve 8 kontrolcüden 7’sinin arızalanması durumunda kesintisiz çalışmaya devam etmesiyle öne çıkıyor. Uçtan uca bir platform OceanStor Dorado V6 20.000.000 IOPS ile 0.1 ms gecikme süresi sunuyor ve bu sayede gerçek zamanlı işlem imkanı sağlıyor. OceanStor Dorado V6’nın sloganı ise: En hızlı, en sağlam ve güçlü yapay zekalı depolama ürünü.

ABD'de robotlar futbol oynadıABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından üretilen minik robotlar parkta futbol oynadı. MIT Biyobenzetim Robotik Laboratuvarı tarafından üretilen Mini Cheetah robotları, yeşil alanda futbol oynarken görüntülendi. Her biri 9 kilogram ağırlığındaki robotlar, dört bacağıyla hareket ederek kendi etrafında 180 derece dönebiliyor. Mini robotların, saatte yaklaşık 8 kilometre hızla koşabildiği, düştüğünde kendi kendine kalkabildiği ve yüksek bir yerden atladığında yumuşak bir iniş yapabildiği belirtildi.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle