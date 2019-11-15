Huawei, OceanStor Dorado V6’yı duyurdu
Huawei, Penta Teknoloji ve IDC iş birliğiyle İstanbul’da düzenlediği Huawei IT Day etkinliğinde yeni nesil All-Flash Depolama çözümü OceanStor Dorado V6’yı iş dünyasına tanıttı. Etkinlikte ayrıca Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarının temsilcileri dijital dönüşüm hikayelerini katılımcılarla paylaştı.
Huawei, iş ortakları Penta ve IDC ile birlikte düzenlediği Huawei IT Day etkinliğinde, katılımcılarla birlikte Türkiye’nin dijital dönüşümünü değerlendirirken, geliştirdiği yeni çözümü OceanStor Dorado V6’yı tüm iş ortaklarına duyurdu. Konuşmacılar insanların internetinden nesnelerin internetine(IoT) geçişte veri miktarının büyük oranda arttığına dikkat çekerek bu bağlamda veri depolamanın önemine vurgu yaptı.
OceanStor Dorado V6’nın özelliklerini açıklayan Huawei Kıdemli IT Mimarı İbrahim Erturan, ürünün performansının pazardaki benzer ürünlere göre en az yüzde 30 daha fazla olduğunu ve maliyetleri belirgin bir şekilde indirdiğini vurguladı.
OceanStor Dorado V6, uçtan uca NVME (Non-Volatile Memory Express) desteğine sahip. Dorado V6 gücünüHuawei’in kendi ürettiği 48 çekirdekli, RISC (Reduced Instruction Set Computers) mimarideki, Kunpeng 920 işlemci , 8 teraflops işlem kapasitesine sahip yapay zeka işlemcisi Ascend 310, 100Gblik RDMA (Remote Direct Memory Access) çiplerinden ve yine kendi üretimi NVME SSD’lerden (Solid State Disk) alıyor.
Ürün aynı zamanda simetrik aktif-aktif kontrolcü mimarisi ve 8 kontrolcüden 7’sinin arızalanması durumunda kesintisiz çalışmaya devam etmesiyle öne çıkıyor. Uçtan uca bir platform OceanStor Dorado V6 20.000.000 IOPS ile 0.1 ms gecikme süresi sunuyor ve bu sayede gerçek zamanlı işlem imkanı sağlıyor. OceanStor Dorado V6’nın sloganı ise: En hızlı, en sağlam ve güçlü yapay zekalı depolama ürünü.
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