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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
22.10.2019 - 07:46, Son Güncelleme:

Huawei Nova 5z tanıtıldı, düşük fiyatıyla dikkatleri çekti

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Huawei Nova 5z tanıtıldı, düşük fiyatıyla dikkatleri çekti

Çin merkezli teknoloji üreticisi Huawei, yeni akıllı telefonu Nova 5z ile kullanıcılarının karşısına çıktı. Nova 5i Pro modeliyle benzer özelliklere sahip olan yeni Huawei telefonun fiyatı ise oldukça dikkat çekiciydi.

6.26 inç ekran büyüklüğüne sahip olan ve bu sayede 2340x1080 piksel ekran çözünürlüğü sunan Huawei Nova 5z, LCD bir ekran kullanıyor. Ön yüzünde kameranın bulunduğu alanda minik bir çentiği bulunan cihaz, 7 nm fabrikasyon süreci ile üretilen ve 2.27 GHz hıza ulaşan sekiz çekirdekli Kirin 810 işlemciden güç alıyor. 

6 GB RAM kullanan Huawei Nova 5z, depolama kapasitesi olarak da iki seçenek sunuyor: 64 GB ve 128 GB. Cihazın arka yüzüne geldiğimizde ise dörtlü kamera kurulumu dikkat çekiyor. 48 MP çözünürlüğündeki ana kamera ile birlikte, 8 MP geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik algılama sensörü ile gelen telefon, yeni özellikleri getirdiği kadar, eski standartları da korumayı sürdürüyor. Örneğin cihazda bulunan 3.5 mm kulaklık yuvası ile eski kulaklıkların kullanılabilmesi mümkün.

4000 mAh kapasiteli batarya ile gelen Huawei Nova 5z, 20 W hızlı şarj teknolojisini kullanıyor ve kısa sürede şarj olabiliyor. Android 9 Pie işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkan ve EMUI 9.1 kullanıcı arayüzünü kullanan telefonun başlangıç modelinin fiyatı ise 225 dolar.

Ürünün satışına Çin'de başlanırken, başka hangi ülkelerde boy göstereceği ise henüz belirsiz. 

Veriyi iyi yönetebilen çağı yakalayacakNesnelerin İnterneti ile birlikte milyarlarca cihaz birbirine bağlanacak, her bir cihazın ürettiği veri ise ‘big data’ yani ‘büyük veri’yi ortaya çıkaracak. Bu kapsamda veri yönetimi konusunda dünyanın önde gelen isimlerinden biri olan Hitachi Vantara’nın Türkiye Genel Müdürü Önder Sönmez, Hitachi Next 2019 zirvesinde Hürriyet’e özel önemli açıklamalarda bulundu.
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