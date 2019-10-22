Huawei Nova 5z tanıtıldı, düşük fiyatıyla dikkatleri çekti
Çin merkezli teknoloji üreticisi Huawei, yeni akıllı telefonu Nova 5z ile kullanıcılarının karşısına çıktı. Nova 5i Pro modeliyle benzer özelliklere sahip olan yeni Huawei telefonun fiyatı ise oldukça dikkat çekiciydi.
6.26 inç ekran büyüklüğüne sahip olan ve bu sayede 2340x1080 piksel ekran çözünürlüğü sunan Huawei Nova 5z, LCD bir ekran kullanıyor. Ön yüzünde kameranın bulunduğu alanda minik bir çentiği bulunan cihaz, 7 nm fabrikasyon süreci ile üretilen ve 2.27 GHz hıza ulaşan sekiz çekirdekli Kirin 810 işlemciden güç alıyor.
6 GB RAM kullanan Huawei Nova 5z, depolama kapasitesi olarak da iki seçenek sunuyor: 64 GB ve 128 GB. Cihazın arka yüzüne geldiğimizde ise dörtlü kamera kurulumu dikkat çekiyor. 48 MP çözünürlüğündeki ana kamera ile birlikte, 8 MP geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik algılama sensörü ile gelen telefon, yeni özellikleri getirdiği kadar, eski standartları da korumayı sürdürüyor. Örneğin cihazda bulunan 3.5 mm kulaklık yuvası ile eski kulaklıkların kullanılabilmesi mümkün.
4000 mAh kapasiteli batarya ile gelen Huawei Nova 5z, 20 W hızlı şarj teknolojisini kullanıyor ve kısa sürede şarj olabiliyor. Android 9 Pie işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkan ve EMUI 9.1 kullanıcı arayüzünü kullanan telefonun başlangıç modelinin fiyatı ise 225 dolar.
Ürünün satışına Çin'de başlanırken, başka hangi ülkelerde boy göstereceği ise henüz belirsiz.
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