Huawei Nova 5T Türkiye'de! İşte tüm özellikleri ve fiyatı

Ön kamerayı ekranın altında saklayan HUAWEI NOVA 5T’nin bu tasarımı sayesinde ekran bütünlüğü korunuyor. Yan tarafta bulunan parmak izi sensörü, rahat ve tek elle kullanım için HUAWEI NOVA 5T'nin kilidini hızlıca açmanızı sağlıyor.

HUAWEI NOVA 5T’nin dörtlü arka kamerası, yüksek çözünürlük, ultra geniş açı, makro ve bokeh fotoğrafçılık deneyimi sunarak geniş manzaralardan, yakın çekimlere kadar pek çok yerde yüksek çözünürlüklü görüntü ve video elde etmenizi sağlıyor.

Yapay zeka destekli 32 MP ön kamerası daha parlak, daha net selfie deneyimi sunarken, AI teknolojisi (yapay zeka) sayesinde arka planı optimize ederek pozlama ve arka aydınlatmayı da dengeliyor.

NOVA 5T arka tarafında bulunan 48MP Süper HD Lens, 16MP Süper Geniş Açılı Lens, 2MP Makro Lens ve 2MP Bokeh Lensleri ile fotoğraftaki ayrıntıları net bir şekilde yakalamanıza olanak tanıyor.



AI Görüntü Sabitleme (AIS), Otomatik Pozlama Kilidi (AEL) ve Otomatik Odaklama Kilidi (AFL) gibi gelişmiş AI fotoğrafçılık teknolojisi, görüntülerin keskin ve ayrıntılı olmasını sağlıyor. HUAWEI NOVA 5T kullanıcıları ayrıca otomatik video düzenleme özelliklerinden de yararlanıyor. AI HDR + algoritmasıyla, kullanıcılar karanlıkta da başarılı portre çekimleri yapabiliyorlar.

HUAWEI NOVA 5T’nin 3750 mAh2 bataryası 22.5 W HUAWEI SuperCharge sistemine sahip. Bu da sadece 30 dakikada %50 şarj elde edilmesini sağlıyor. HUAWEI NOVA 5T birinci sınıf Kirin 980 AI işlemcisi tarafından destekleniyor. 6GB RAM ve 128GB dahili hafızanın yanı sıra güçlü EMUI 9.1 işletim sistemi ile birlikte geliyor.

720 MHz hızında çalışan Mali G76 grafik işlemcisini bünyesinde barındıran NOVA 5T, oyunlarda da sıkıntı yaratmıyor. HUAWEI NOVA 5T; mor, mavi ve siyah renk seçenekleriyle satışa sunulmuş durumda. Ürünün Türkiye fiyatı ise 4.499TL.



