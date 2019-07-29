Huawei Nova 5 satışa çıktı, 2 milyondan fazla sattı
Çin merkezli teknoloji üreticisi Huawei'nin Türkiye'de pek adı bilinmeyen akıllı telefonlarından Huawei Nova 5 serisi, satışa sunulmasının üzerinden bir ay geçmeden toplamda 2 milyondan fazla satmayı başardı.
Huawei, geçtiğimiz haftalarda Nova 5 serisi adı altında Nova 5i, Nova 5, Nova Pro adında üç yeni akıllı telefonu ortaya çıkarmıştı. Bu telefonların ortak özelliği ise orta segmentte yer almaları. Bu da cihazların iyi donanımlara sahip olmasına karşın düşük fiyattan satıldığı anlamına geliyor.
Nova 5'in satışa sunulmasıyla birlikte kullanıcılardan yoğun ilgi gören telefon serisi, kısa sürede 2 milyon adetten fazla sattı. İşin daha da ilginci, bu rakam sadece Çin telefon pazarını kapsıyor. Yani Nova serisinin satışa sunulduğu diğer ülkeler bu sayıda yer almıyor.
Huawei Nova 5 serisi telefonların satışlarının bu denli yüksek seyretmesinde ABD'nin Huawei yaptırımlarının etkili olduğu düşünülüyor. Zira Çin'de genel olarak Huawei'yi destekleme akımına katılanların sayısı her geçen gün artıyor. Bu da haliyle doğrudan satışlara yansıyor.
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