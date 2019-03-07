Huawei Nova 4e için çıkış tarihi kesinleşti! İşte tüm özellikleri
Çinli telefon üreticisi Huawei'nin beklenen oyuncaklarından biri olan Huawei Nova 4e'nin çıkış tarihi belli oldu. Yeni cihaz bakın hangi özelliklerle ve ne gün karşımıza çıkacak?
Bununla beraber geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Nova 4 modelinden farkla damla çentikli tasarımla gelen Huawei Nova 4e, ortaya çıkan iddialara göre 6.15 inç boyutundaki ekran ile gelecek. Aynı zamanda Kirin 970 işlemciden güç alacak telefonun 3200 mAh batarya ile sunulması bekleniyor.
32 Megapiksel ön kamera ile gelecek olan ve üçlü kamera kurulumu ile dikkat çeken telefon 14 Mart tarihinde dünyaya duyurulacak. Yani Huawei P30 lansmanının hemen öncesi...
Özelliklerine bakıldığında şirkete yakın kaynaklar Huawei Nova 4e'nin Huawei P30 Lite ile hemen hemen aynı olacağına vurgu yapıyor. Yani yeni bir orta segment telefondan bahsediyoruz aslında. Ancak elbette yeni telefonla ilgili en net bilgileri 14 Mart'ta hep birlikte öğreneceğiz.
Huawei P30 etkinliği ise Mart ayı sonunda yapılacak.Tanıtılması beklenen ürünler ise şöyle: Huawei P30, Huawei P30 Lite, Huawei P30 Pro... Huawei P30 Pro'yu diğer modellerden ayıran en önemli özelliği ise şüphesi arka yüzdeki 4'lü kamera kurulumu olacak.
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