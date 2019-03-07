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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
07.03.2019 - 07:32, Son Güncelleme:

Huawei Nova 4e için çıkış tarihi kesinleşti! İşte tüm özellikleri

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Huawei Nova 4e için çıkış tarihi kesinleşti! İşte tüm özellikleri

Çinli telefon üreticisi Huawei'nin beklenen oyuncaklarından biri olan Huawei Nova 4e'nin çıkış tarihi belli oldu. Yeni cihaz bakın hangi özelliklerle ve ne gün karşımıza çıkacak?

Bununla beraber geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Nova 4 modelinden farkla damla çentikli tasarımla gelen Huawei Nova 4e, ortaya çıkan iddialara göre 6.15 inç boyutundaki ekran ile gelecek. Aynı zamanda Kirin 970 işlemciden güç alacak telefonun 3200 mAh batarya ile sunulması bekleniyor.

32 Megapiksel ön kamera ile gelecek olan ve üçlü kamera kurulumu ile dikkat çeken telefon 14 Mart tarihinde dünyaya duyurulacak. Yani Huawei P30 lansmanının hemen öncesi...

Özelliklerine bakıldığında şirkete yakın kaynaklar Huawei Nova 4e'nin Huawei P30 Lite ile hemen hemen aynı olacağına vurgu yapıyor. Yani yeni bir orta segment telefondan bahsediyoruz aslında. Ancak elbette yeni telefonla ilgili en net bilgileri 14 Mart'ta hep birlikte öğreneceğiz. 

Huawei P30 etkinliği ise Mart ayı sonunda yapılacak.Tanıtılması beklenen ürünler ise şöyle: Huawei P30, Huawei P30 Lite, Huawei P30 Pro... Huawei P30 Pro'yu diğer modellerden ayıran en önemli özelliği ise şüphesi arka yüzdeki 4'lü kamera kurulumu olacak.

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