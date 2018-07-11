Huawei Nova 3'ün özellikleri belli oldu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
11.07.2018 - 13:34, Son Güncelleme:

Huawei Nova 3'ün özellikleri belli oldu

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Huawei Nova 3'ün özellikleri belli oldu

Huawei'nin yeni telefonu Nova 3'ün lansmanı 18 Temmuz olarak duyurulmuştu. Ancak telefon ön siparişe sunulunca tüm özellikleri de ortaya çıktı.

Huawei Nova serisinin 6.3 inç ekranı ve Kirin 970 işlemcisi bulunan yeni telefonu Nova 3 kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Şirketin P20 serisi ile benzer bir tasarımı bulunan Huawei Nova 3, 6.3 inç 19:5:9 formatındaki ekranı ve Full HD+ çözünürlüğü ile öne çıkıyor.

Çentikli ekrana sahip cihaz gücünü sahip olduğu Kirin 970 işlemciden sağlıyor. 10nm boyutundaki 8 çekirdekli işlemci, 2.4 GHz hızındaki dört Cortex A73 ve 1.8 GHz hızındaki dört Cortex A53 çekirdeğe ve Mali-G72 MP12 grafik birimine sahip.

Bu işlemci cihaza Nöral Bilgi İşlem Ünitesi (NPU) ve GPU Turbo teknolojisi kazandırarak fark yaratıyor. Ayrıca 6 GB belleğe sahip Nova 3, kullanıcılara 64 GB ve 128 GB depolama seçenekleri ile sunuluyor.

Huawei Nova 3ün özellikleri belli oldu

Telefonun hem ön hem arka tarafında çift kamerası bulunuyor. Arkasında 16 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 ana kamerası ve 24 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 ikinci kamerası bulunuyor. Ön kısımda ise 24 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyaframa sahip ana kamera ve 2 Megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera bulunuyor.

Apple'ın iPhone'ları ile benzer özellikleri de bulunan Nova 3, yüz tanıma kilidi ve 3D Qmoji özelliklerine sahip. Ayrıca arka kısmında parmak izi kilidi bulunan cihaz, Android 8.1 Oreo ve EMUI 8.2 arayüzü ile geliyor.

3750 mAh’lık bir bataryası bulunan ve USB-C porta sahip olan Huawei Nova 3, mor, siyah, mavi ve altın renk seçenekleri ile piyasaya sunulacak. Cihazın fiyatının ise 18 Temmuz'daki lansmanda açıklanacağı belirtildi.

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