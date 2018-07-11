Huawei Nova 3'ün özellikleri belli oldu
Huawei'nin yeni telefonu Nova 3'ün lansmanı 18 Temmuz olarak duyurulmuştu. Ancak telefon ön siparişe sunulunca tüm özellikleri de ortaya çıktı.
Huawei Nova serisinin 6.3 inç ekranı ve Kirin 970 işlemcisi bulunan yeni telefonu Nova 3 kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunmayı amaçlıyor.
Şirketin P20 serisi ile benzer bir tasarımı bulunan Huawei Nova 3, 6.3 inç 19:5:9 formatındaki ekranı ve Full HD+ çözünürlüğü ile öne çıkıyor.
Çentikli ekrana sahip cihaz gücünü sahip olduğu Kirin 970 işlemciden sağlıyor. 10nm boyutundaki 8 çekirdekli işlemci, 2.4 GHz hızındaki dört Cortex A73 ve 1.8 GHz hızındaki dört Cortex A53 çekirdeğe ve Mali-G72 MP12 grafik birimine sahip.
Bu işlemci cihaza Nöral Bilgi İşlem Ünitesi (NPU) ve GPU Turbo teknolojisi kazandırarak fark yaratıyor. Ayrıca 6 GB belleğe sahip Nova 3, kullanıcılara 64 GB ve 128 GB depolama seçenekleri ile sunuluyor.
Telefonun hem ön hem arka tarafında çift kamerası bulunuyor. Arkasında 16 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 ana kamerası ve 24 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 ikinci kamerası bulunuyor. Ön kısımda ise 24 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyaframa sahip ana kamera ve 2 Megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera bulunuyor.
Apple'ın iPhone'ları ile benzer özellikleri de bulunan Nova 3, yüz tanıma kilidi ve 3D Qmoji özelliklerine sahip. Ayrıca arka kısmında parmak izi kilidi bulunan cihaz, Android 8.1 Oreo ve EMUI 8.2 arayüzü ile geliyor.
3750 mAh’lık bir bataryası bulunan ve USB-C porta sahip olan Huawei Nova 3, mor, siyah, mavi ve altın renk seçenekleri ile piyasaya sunulacak. Cihazın fiyatının ise 18 Temmuz'daki lansmanda açıklanacağı belirtildi.
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