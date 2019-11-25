Huawei MatePad Pro geliyor! Özellikleri ve fiyatı belli oldu
ABD ile süregelen ambargo nedeniyle zor günler geçiren Huawei, bir yandan da çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Mate 30 serisi telefonları kısıtlı sayıda kullanıcıyla buluşturan şirket, bu kez yeni bir tablet hazırlığında. Huawei MatePad Pro ismini taşıyan cihazın özellikleri ve fiyatı ise bugünden belli oldu.
Huawei, yeni bir tablet üzerinde çalışıyor. Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgiye göre Huawei MatePad Pro ismini taşıyan yeni nesil tablet, arka yüzünde çift kamera kullanıyor. Ancak kameraların detaylı henüz belli değil. Diğer yandan Huawei'nin en yeni işlemcisi olan Kirin 990'dan güç alan tablet, bu anlamda Huawei Mate 30 serisiyle aynı seviyede.
40W hızlı şarj teknolojisini kullanan ve oldukça hızlı bir şekilde şarj olan Huawei MatePad Pro, 6 GB RAM ile geliyor ve uygulamalar oldukça hızlı çalışıyor. Android 10 işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkması beklenen tabletin farklı modellerinin de bulunacağı düşünülüyor. Bu modellerin içinde 6 GB RAM + 256 GB depolama hafızası olan ve 8 GB RAM + 512 GB depolama hafızası olan cihazlar da yer alıyor.
Yeşil, mavi, turuncu ve beyaz olmak üzere dört farklı renkte satışa sunulması planlanan MatePad Pro, kalemiyle birlikte kullanıcılarının karşısında olacak. Kalemin üzerinde biraz durmak gerekiyor; zira diğer tabletlerden çok daha farklı bir ürünle karşı karşıyayız. Şarj olduğunda 10 saate kadar kullanılabilen M-Pencil, 20 milisaniye gecikme süresine sahip. Altıgen yapıdaki kalemin ağırlığı ise 14 gram seviyelerinde. M-Pencil; POM, metal elektrot ve diğer kompozit malzemelerden üretildi. Bu ham maddeler, daha iyi bir yazma deneyimi sunmak için bir araya getirildi.
Cihazın Çin'deki satış fiyatları ise 3000 TL başlangıç fiyatına denk düşüyor. Ürünün Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise şimdilik belirsiz.
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