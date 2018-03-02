Huawei, MateBook X Pro ile Apple'a rakip olacak!

Huawei MateBook X Pro'nun ekran özelliklerine bakıldığında 13.9 inç büyüklüğünde, 3K çözünürlük sunan IPS bir ekrana sahip olduğu görülüyor. 10 nokta dokunmatik desteği ve 450 nit parlaklık seçeneği sunan 4.4 mm çerçeve kalınlığına sahip bilgisayarın ekran-kasa oranı ise %91.

Kullancılara, bu dizüstü bilgisayar için Intel Core i7-8550U ve Intel Core i5 8250U olmak üzere iki farklı işlemci seçeneği sunan Huawei, grafik birimi noktasında da 2 GB'lık NVIDIA GeForce MX150 kullanmış. Cihazda, 8 GB ve 16 GB olarak sunulan RAM seçeneğine, flash bellek yongaları kullanan NVMe PCIe SSD ekran kartları eşlik ediyor.

2x USB Tip-C (v3.1)(Bir tanesi Thunderbolt 3), 1x USB Tip A, Wi-Fi a/b/g/n/ac, BT 5.0 bağlantılarını destekleyen MateBook X Pro, 57.4 Wh pilden güç alıyor ve Windows 10 işletim sistemine sahip. 14.6-5.08 mm boyutlarında olan cihaz, 1.33 kilogram ağırlığında. Gümüş ve gri renk seçenekleriyle sunulan ve webcam'in klavyeye gömülü olduğu bilgisayarın, 14 saate varan kullanım süresi olduğu söyleniyor.