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    Huawei MateBook X Pro Apple Macbook Pro'ya karşı!

    Hürriyet Haber
    02.03.2018 - 11:02 | Son Güncelleme:

    Teknoloji devi Huawei, Mobil Dünya Kongresi 2018'de, çerçevesiz tasarımlı yeni dizüstü bilgisayarları MateBook X Pro'yu tanıttı. Cihazın en dikkat çeken özelliklerinden biri klavyesine gömülü webcam'i oldu.

    Huawei MateBook X Pro'nun ekran özelliklerine bakıldığında 13.9 inç büyüklüğünde, 3K çözünürlük sunan IPS bir ekrana sahip olduğu görülüyor. 10 nokta dokunmatik desteği ve 450 nit parlaklık seçeneği sunan 4.4 mm çerçeve kalınlığına sahip bilgisayarın ekran-kasa oranı ise %91. 

    Kullancılara, bu dizüstü bilgisayar için Intel Core i7-8550U ve Intel Core i5 8250U olmak üzere iki farklı işlemci seçeneği sunan Huawei, grafik birimi noktasında da 2 GB'lık NVIDIA GeForce MX150 kullanmış. Cihazda, 8 GB ve 16 GB olarak sunulan RAM seçeneğine, flash bellek yongaları kullanan NVMe PCIe SSD ekran kartları eşlik ediyor.

    Huawei MateBook X Pro Apple Macbook Proya karşı

    Cihazın webcam'i klavyenin içinde gizlenmiş

    2x USB Tip-C (v3.1)(Bir tanesi Thunderbolt 3), 1x USB Tip A, Wi-Fi a/b/g/n/ac, BT 5.0 bağlantılarını destekleyen MateBook X Pro, 57.4 Wh pilden güç alıyor ve Windows 10 işletim sistemine sahip. 14.6-5.08 mm boyutlarında olan cihaz, 1.33 kilogram ağırlığında. Gümüş ve gri renk seçenekleriyle sunulan ve webcam'in klavyeye gömülü olduğu bilgisayarın, 14 saate varan kullanım süresi olduğu söyleniyor. 

    Etiketler: huawei , matebook x pro , mwc 2018
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