Huawei MateBook 13 tanıtıldı! İşte tüm özellikleri...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
07.11.2018 - 08:29, Son Güncelleme:

Huawei MateBook 13 tanıtıldı! İşte tüm özellikleri...

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Huawei MateBook 13 tanıtıldı! İşte tüm özellikleri...

Huawei, Çin’de düzenlediği etkinlikte ofis ve ev kullanımına hitap eden yeni dizüstü bilgisayar modeli MateBook 13’ü duyurdu. Bilgisayarlarda da görmeye başladığımız ince çerçeve tasarımları, bu modelde de kullanılmış. Bilgisayarın kasa yapısında ise alüminyum alaşımlı seramik malzeme kullanılmış. Bu anlamda modelin güçlü bir tasarım yapısına sahip olduğunu söyleyebiliriz. İşte Huawei MateBook 13'ün tüm özellikleri...

Huawei MateBook 13, 2160x1440 piksel çözünürlüğe sahip 3:2 oranında 13 inçlik bir IPS ekrana sahip olan cihaz, bu ekranda 100% sRGB renk gamutu sunuyor.

Huawei MateBook 13, şirketin en yeni amiral gemileri olan Mate 20 serisi ile birlikte tanıtılan Huawei Share 3.0 teknolojisini destekleyen ilk Huawei dizüstü bilgisayar oldu. NFC tabanlı bu teknoloji, EMUI 9.0 ve NFC yongasına sahip Huawei akıllı telefonların dizüstü bilgisayar ile kurduğu bağlantıda 1000 adet fotoğrafı sadece iki saniye gibi kısa bir sürede aktarabiliyor.

Huawei MateBook 13 tanıtıldı İşte tüm özellikleri...

4.4mm’lik inceliğe sahip olan MateBook 13, %88’lik ekran/gövde oranı ile iyi bir kullanıcı deneyimi vadediyor. Tüketiciler, UHD620 grafik kartına sahip 8. nesil Intel Core i5-826U işlemcili versiyon ya da NVIDIA MX150 grafik kartına sahip yine 8. nesil Core i5-8560U işlemcili versiyondan birini seçebilirler. 42 mW batarya ile güçlendirilen modelde kulaklık ve USB Type-C girişi bulunuyor.

Huawei, cihaz için fiyat açıklamış olmasa da ön siparişlerin Aralık ayından itibaren başlayacağını belirtti.

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