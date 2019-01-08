Huawei Matebook 13: Macbook Air'e dişli rakip
Çin merkezli teknoloji üreticisi Huawei'nin ismini genellikle telefon ve saatler söz konusu olduğunda duyuyoruz. Ancak şirket, aynı zamanda kendi dizüstü bilgisayarlarını da üretmekten geri durmuyor. Son olarak CEs 2019 kapsamında duyurulan Huawei Matebook 13, MacBook Air'in mimarı Apple'ı fena terleteceğe benziyor.
Huawei'nin yeni nesil dizüstü bilgisayarı Huawei Matebook 13 tanıtıldı. CES 2019'un dikkat çeken ürünlerinden biri olmayı başaran cihaz, oldukça ince bir tasarıma sahip ve Apple'ın Macbook Air'ine göz kırpıyor. 8 GB RAM ile gelen ve 512 GB dahili depolama hafızası bulunan cihazda Nvidia'nın GeForce MX150 ekran kartı yer alıyor.
13.3 inç'lik ekranla gelen ve 2160x1400 piksel ekran çözünürlüğü sunan Huawei Matebook'un 8. nesil Intel Core i5-8265U işlemciden güç alan modeli 999 dolardan, Nvidia MX150 ekran kartlı ve 8. nesil Core i7-8565U işlemcili modeli ise 1299 dolardan satışa sunulacak.
Huawei Matebook 13, 29 Ocak'ta raflardaki yerini alacak.
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