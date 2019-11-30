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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
30.11.2019 - 09:07, Son Güncelleme:

Huawei Mate X'i satın alan kullanıcılar telefonlarından memnun

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Huawei Mate X'i satın alan kullanıcılar telefonlarından memnun

Çin merkezli teknoloji üreticisi Huawei'nin sınırlı bir kitleye ulaştırdığı ekranı katlanabilen telefonu Huawei Mate X, kullanıcılardan olumlu yönde tepkiler alıyor. Yapılan bir araştırmaya göre bu telefonu satın alan kullanıcıların neredeyse yüzde 99'u, cihazlarından memnun görünüyor.

Huawei Mate X, iki farklı model ile geliyor. İlk sürümünde şirketin kendi geliştirdiği mobil işlemcisi Kirin 980 ile Balong 5000 5G modem birimi kullanan telefonun fiyatı 1414 dolar olarak belirlenirken, Kirin 990 5G işlemci kullanan modeli ise 1979 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulacak. İki model arasındaki fiyat farkı ise oldukça dikkat çekici.

Kirin 990 5G işlemciyi kullanan Huawei Mate X, şirketin en yeni ve hızlı işlemcisini kullanıyor. Şirket, Kirin 990 5G'yi ilk olarak geçtiğimiz aylarda Berlin'de gerçekleştirilen IFA 2019 teknoloji fuarında gözler önüne sermişti. Bu işlemcisini kullanan ilk telefonu ise Huawei Mate X oldu.

Gelelim Huawei Mate X'in dikkat çeken diğer teknik özelliklerine... 8 inç'lik geniş ekranıyla gelen ve 2480x220 piksel ekran çözünürlüğü kullanan cihazda OLED ekran yer alıyor. Android 10 işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkması beklenen Huawei Mate X, 55 W hızlı şarj teknolojisini kullandığından dolayı hayli hızlı şarj oluyor. 6 GB RAM ve 128 GB depolama, 8 GB RAM ve 256 GB depolama ile 12 GB RAM ve 512 GB depolama hafızası seçeneklerine sahip olması beklenen Huawei Mate X'n kameraları da hayli başarılı.

HUAWE MATE X SATIN ALANLAR TELEFONLARINDAN MEMNUN

Arka yüzünde 40 MP ana kamera, 16 MP, 8 MP ve ToF sensörü bulunan cihazı satın alan kullanıcılar da halinden memnun. Şirketin resmi çevrimiçi satış sitesi Huawei Mall'un Mate X sayfasında, cihazı gerçekten satın alan kullanıcıların yorumlarının neredeyse tamamının olumlu olduğu görülüyor. Şimdiye kadar 209 kullanıcı değerlendirmesi ve yorumu alan Huawei Mate X'in yüzde 99'luk bir puana sahip olduğunu belirtelim. Bu değerlendirmeleri cihazı satın alan kullanıcıların yaptığını göz önüne alacak olursak, Mate X'in kullanıcı tarafında memnuniyet yaratan bir cihaz olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 

Yapay zeka ‘engel’leri ortadan kaldırıyorGoogle, İsviçre’nin Zürih kentinde yapay zeka zirvesi düzenledi. Hurriyet.com.tr olarak Google’ın daveti üzerine katıldığımız etkinlikte gelecekte işsizliğe sebep olmasından korkulan yapay zeka teknolojisinin aslında insanlık için ne kadar faydalı olabileceği anlatıldı, engellilerin günlük hayatını nasıl kolaylaştırdığı örneklerle masaya yatırıldı.
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