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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
26.09.2019 - 08:25, Son Güncelleme:

Huawei Mate X ne zaman çıkacak? Tarih belli oldu

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Huawei Mate X ne zaman çıkacak? Tarih belli oldu

Huawei'nin ekranı katlanabilen özel telefonu Huawei Mate X'in çıkış tarihi belli oldu. Şirketin üst düzey yöneticilerinden Richard Yu, Berlin'de gerçekleştirilen IFA etkinliğinde cihazın çıkış tarihi için Ekim ayını işaret ederken, son gelen sızıntılar daha net bir tarihi ortaya koydu.

Huawei, Mate 30 serisi telefonlarıyla birlikte Mate X modelinde de en yeni işlemcisi Kirin 990'ı kullanıyor. 5G ile birlikte gelen ilk Huawei telefon olma özelliği taşıyan Huawei Mate X, katlanabilir Full View teknolojisi ile 6,6 inçten 8 inçe büyüyen ekran, AI ve tamamen yeni bir arayüzü birleştiriyor.

HUAWEI Mate X ikisi bir arada akıllı telefon ve tablet olarak esnek bir OLED paneline ve teknolojiyi stille harmanlayan bir Falcon Wing menteşeye sahip. Tek elle açılabilen, hafif ve katlanabilir akıllı telefon, yeni Interstellar Blue Wave rengiyle kullanıcılarla buluşuyor.

HUAWEI Mate X bir akıllı telefon veya tabletten fazlası olarak parçalarının toplamından daha büyük. Esnek OLED katlanabilir FullView ekranı ve dünyanın en hızlı 5G modem çip seti Balong 5000, geniş ekran deneyiminin ve taşınabilirliğin uyum içinde bulunduğu yeni bir arayüz modu sunmak üzere bir araya geliyor. Ekran üzerinde çoklu görevleri yönetmekte de her zamankinden daha iyi sonuçlar elde ediliyor. Güç düğmesi üzerinde entegre bulunan parmak izi okuyucu ile HUAWEI Mate X tek harekette aktif hale geliyor. HUAWEI Mate X, katlandığında 11mm, açıldığında ise 5,4 mm kalınlığında oluyor.

Huawei Mate X ne zaman çıkacak Tarih belli oldu

HUAWEI’nin amiral gemisi akıllı telefonları her zaman güçlü kameralarla birlikte geliyor. HUAWEI Mate X, katlanabilir tasarımla birlikte kamera sisteminin hem ön hem de arka kameraların rolünü birlikte oynamasını mümkün kılarak kayda değer bir fotoğrafçılık deneyimi sunuyor. Ürünün ön yüzünde üçlü kamera kurulumu yer alacak. Geniş açı özelliği ile 40 megapiksel çözünürlüğe sahip olan bir ana kamera, ultra geniş açı özelliği ile 16 megapiksel çözünürlüğe sahip olan bir yan kamera ve son olarak telefoto özelliği ile 8 megapiksel çözünürlüğe sahip olan bir kamera, kullanıcıları bekliyor.

HUAWEI MATE X'İN ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Huawei Support yani şirketin müşteri servisinden sızan bilgilere göre Huawei’nin yeni katlanabilir telefonu küresel bir lansman ile Kasım ayında piyasaya sürülecek. Telefonun seri üretim hızının artırılmasına rağmen cihazın çıkış tarihi konusundaki birçok yeni sızıntı Kasım ayını gösteriyor.

20 milyar cihaz birbiriyle konuşacak, Dünya bu yükü nasıl kaldıracak?Türkiye'den 10 saat uçuş uzaklığında bulunan Singapur'da Schneider Electric, önemli bir etkinlik düzenledi. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte 2020 yılında 20 milyarı aşkın cihaz, Nesnelerin İnterneti adı altında birbirlerine bağlanacak. Yani cihazlar birbirleriyle konuşacak; hem de milyarlarcası... Gerçekten de müthiş bir büyüklük, müthiş bir rakam. Peki bunca cihazın ürettiği veri ne olacak? Dünya buna hazır mı? Altyapı büyük veriyi nasıl kaldırabilecek? Bu kapsamda Schneider Electric'ten Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölgesi Secure Power Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Demirkol, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu.
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