Huawei Mate X ne zaman çıkacak? Tarih belli oldu

Huawei, Mate 30 serisi telefonlarıyla birlikte Mate X modelinde de en yeni işlemcisi Kirin 990'ı kullanıyor. 5G ile birlikte gelen ilk Huawei telefon olma özelliği taşıyan Huawei Mate X, katlanabilir Full View teknolojisi ile 6,6 inçten 8 inçe büyüyen ekran, AI ve tamamen yeni bir arayüzü birleştiriyor.

HUAWEI Mate X ikisi bir arada akıllı telefon ve tablet olarak esnek bir OLED paneline ve teknolojiyi stille harmanlayan bir Falcon Wing menteşeye sahip. Tek elle açılabilen, hafif ve katlanabilir akıllı telefon, yeni Interstellar Blue Wave rengiyle kullanıcılarla buluşuyor.

HUAWEI Mate X bir akıllı telefon veya tabletten fazlası olarak parçalarının toplamından daha büyük. Esnek OLED katlanabilir FullView ekranı ve dünyanın en hızlı 5G modem çip seti Balong 5000, geniş ekran deneyiminin ve taşınabilirliğin uyum içinde bulunduğu yeni bir arayüz modu sunmak üzere bir araya geliyor. Ekran üzerinde çoklu görevleri yönetmekte de her zamankinden daha iyi sonuçlar elde ediliyor. Güç düğmesi üzerinde entegre bulunan parmak izi okuyucu ile HUAWEI Mate X tek harekette aktif hale geliyor. HUAWEI Mate X, katlandığında 11mm, açıldığında ise 5,4 mm kalınlığında oluyor.





HUAWEI’nin amiral gemisi akıllı telefonları her zaman güçlü kameralarla birlikte geliyor. HUAWEI Mate X, katlanabilir tasarımla birlikte kamera sisteminin hem ön hem de arka kameraların rolünü birlikte oynamasını mümkün kılarak kayda değer bir fotoğrafçılık deneyimi sunuyor. Ürünün ön yüzünde üçlü kamera kurulumu yer alacak. Geniş açı özelliği ile 40 megapiksel çözünürlüğe sahip olan bir ana kamera, ultra geniş açı özelliği ile 16 megapiksel çözünürlüğe sahip olan bir yan kamera ve son olarak telefoto özelliği ile 8 megapiksel çözünürlüğe sahip olan bir kamera, kullanıcıları bekliyor.



HUAWEI MATE X'İN ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ OLDU



Huawei Support yani şirketin müşteri servisinden sızan bilgilere göre Huawei’nin yeni katlanabilir telefonu küresel bir lansman ile Kasım ayında piyasaya sürülecek. Telefonun seri üretim hızının artırılmasına rağmen cihazın çıkış tarihi konusundaki birçok yeni sızıntı Kasım ayını gösteriyor.