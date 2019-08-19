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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
19.08.2019 - 10:10, Son Güncelleme:

Huawei Mate X nasıl olacak? İşte Çinlilerin yeni oyuncağı

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Huawei Mate X nasıl olacak? İşte Çinlilerin yeni oyuncağı

Huawei, aylar önce duyurduğu Huawei Mate X adındaki yeni telefonunu henüz satışa sunmuş değil. Samsung'un Galaxy Fold'u gibi ekranı katlanabilen bu telefonun henüz testlerden tam anlamıyla geçememesi nedeniyle cihazın geciktiği sanılırken, şirket bu gecikmeyi fırsat bilip bazı özelliklerinde de değişikliğe gidiyor. Peki Huawei Mate X hangi özelliklerle geliyor?

Huawei'nin ilk kez bir telefonunda kendi geliştirdiği yeni işlemcisi Kirin 990'ı kullanacağı belirtiliyor. Bu telefon da Huawei Mate X olacak. 5G ile birlikte gelen ilk Huawei telefon olma özelliği taşıyan Huawei Mate X, katlanabilir Full View teknolojisi ile 6,6 inçten 8 inçe büyüyen ekran, AI ve tamamen yeni bir arayüzü birleştiriyor.

HUAWEI Mate X ikisi bir arada akıllı telefon ve tablet olarak esnek bir OLED paneline ve teknolojiyi stille harmanlayan bir Falcon Wing menteşeye sahip. Tek elle açılabilen, hafif ve katlanabilir akıllı telefon, yeni Interstellar Blue Wave rengiyle kullanıcılarla buluşuyor.

HUAWEI Mate X bir akıllı telefon veya tabletten fazlası olarak parçalarının toplamından daha büyük. Esnek OLED katlanabilir FullView ekranı ve dünyanın en hızlı 5G modem çip seti Balong 5000, geniş ekran deneyiminin ve taşınabilirliğin uyum içinde bulunduğu yeni bir arayüz modu sunmak üzere bir araya geliyor. Ekran üzerinde çoklu görevleri yönetmekte de her zamankinden daha iyi sonuçlar elde ediliyor. Güç düğmesi üzerinde entegre bulunan parmak izi okuyucu ile HUAWEI Mate X tek harekette aktif hale geliyor. HUAWEI Mate X, katlandığında 11mm, açıldığında ise 5,4 mm kalınlığında oluyor.

HUAWEI’nin amiral gemisi akıllı telefonları her zaman güçlü kameralarla birlikte geliyor. HUAWEI Mate X, katlanabilir tasarımla birlikte kamera sisteminin hem ön hem de arka kameraların rolünü birlikte oynamasını mümkün kılarak kayda değer bir fotoğrafçılık deneyimi sunuyor. Ürünün ön yüzünde üçlü kamera kurulumu yer alacak. Geniş açı özelliği ile 40 megapiksel çözünürlüğe sahip olan bir ana kamera, ultra geniş açı özelliği ile 16 megapiksel çözünürlüğe sahip olan bir yan kamera ve son olarak telefoto özelliği ile 8 megapiksel çözünürlüğe sahip olan bir kamera, kullanıcıları bekliyor.

Dünyanın ilk 7nm 5G çok modlu modem çip seti Balong 5000 ile donatılan HUAWEI Mate X, gelecek 5G akıllı telefonlarının da bir göstergesi olma niteliği taşıyor.

Ayrıca HUAWEI SuperCharge'ı destekleyen yüksek kapasiteli 4.500mAh pil, 5G döneminde daha yüksek pil performansı talebini karşılamak üzere HUAWEI Mate X'te bulunuyor. Huawei Mate X 55 watt gücünde, Matebook dizüstü bilgisayarları da şarj edebilen şarj adaptörü ile, her akıllı telefondan daha hızlı şarj olabiliyor.

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