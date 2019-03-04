Huawei Mate X mi yoksa Samsung Galaxy Fold mu?

Samsung, uzun zamandır beklenen esnek ekranlı telefonu Galaxy Fold'u nihayet duyurdu. Ancak şirket, bir ilki başarmanın mutluluğunu fazla yaşayamadı; zira Çinli Huawei de birkaç gün sonrasında kendi esnek ekranlı telefonu Huawei Mate X ile telefon savaşında yeni bir cephe açtı. Elbette her iki şirkette yeni ürünlerinde oldukça iddialı. Peki hangi telefon ne sunuyor? Aralarında önemli farklar var mı?

Samsung, Galaxy Fold ile daha modern ve iş odaklı bir tasarımı benimserken Huawei, Mate X'e fütüristik bir tasarım felsefesi ile yaklaştı. Samsung'un tasarımı, iki ayrı ekranın kullanımını gerektirirken Huawei'nin dışa doğru katlanan tasarımı, tek bir ekranın üç farklı kullanım senaryosuna göre ayarlanabilmesinin önünü açıyor. Samsung'un içe katlanan ekran çözümü ise cihazın araştırma-geliştirme sürecini şüphesiz daha zor kılıyor.





Huawei Mate X

Huawei'nin tasarım anlayışı, Mate X modeline ince bir cihaz gövdesine sahip olma avantakını getiriyor. Huawei'nin katlanabilir ekran çözümü BOE isimli bir firmanın yakaladığı teknolojik gelişmelerin eseri. Bundan sonra ortaya çıkacak tüm Çinli katlanabilir telefon modellerinde de aynı teknolojinin kullanılacağını tahmin etmek mantıklı bir yaklaşım.

Huawei, Mate X'in tasarımı ile Royole'nin katlanabilir cihazına benzerlik gösterirken Samsung, farklı ve zor bir yolu tercih ederek katlanabilir akıllı telefon tasarımında yeni imkânların kapısını açıyor. Bunun bir sonucu olarak Huawei, katlanabilir ekranı destekleyen menteşe tasarımında zorluk yaşamazken, Samsung'un tasarımı menteşeyi cihazın iki yarısı arasında boşluk bırakacak şekilde kapanmasına neden oluyor.





Samsung Galaxy Fold

Bu fikri daha iyi anlayabilmek için elinize bir kağıt parçası alarak onu ikiye katlamayı deneyebilirsiniz. Kağıdı katlayıp açtığınız zaman kağıdın iç kısmında kalan kıvrım, kağıdın dış kısmındaki bükülmeden daha keskin bir çizginin ortaya çıkmasına neden oluyor. Bu mantığı takip ederek Samsung'un daha büyük bir mühendislik sorununu ele aldığı sonucuna varabilirsiniz. Bu, Huawei'nin tasarımının daha ince olmasına olanak verirken, Samsung'un cihazının oldukça kalın olmasına sebebiyet veriyor ancak Samsung'un cihazının lüks bir görünüme sahip olduğunu da bu noktada belirmek gerekiyor. Huawei Mate X ise cihazın gövde yüzeyini daha yüksek verimlilikle değerlendirmeyi dışa katlanan tasarım anlayışı ile başarıyor. Bu noktada tasarım anlayışı göze alındığında Huawei'nin fütüristik tasarımının daha çok heyecan uyandıran bir ürün ortaya koyduğunu belirmek gerek.





Samsung Galaxy Fold

Ancak pratik bir yönden bakıldığında ise Samsung'un tasarım anlayışının gerçek kullanım koşullarında daha avantajlı olabileceği ortaya çıkıyor. Galaxy Fold, kağaındaki 4.8 inçlik ekranının boyutları ile eleştirilse de bu durumun cihazın 4840 mAh kapasiteli bataryasının ömrü konusunda büyük bir avantaj doğuracağı da bir gerçek. Huawei Mate X'in katlanmış konumunda sunduğu dev ekran boyutu, bu sebeple batarya ömrü açısından bir dezavantaj olarak göze alınabilir.

Kamera departmanında ise Samsung'un cihazın üç ayrı yüzüne kamera yerleştirme seçiminin, Mate X'in tek bir noktada üç ayrı kamera bulundurma seçimine karşı daha üstün bir kullanım deneyimi sunacağı da söylenebilir. Bu sayede Samsung, kameraların hem video konferans, hem de fotoğraf çekimi konularında daha fazla kullanım özgürlüğü sunmuş oluyor.





Huawei Mate X

Bunun yanı sıra Samsung'un cihazın dayanıklılığı konusundaki en büyük mühendislik sorunu hakkında da büyük bir avantajı var. Samsung, Unpacked etkinliğinde cihazın özel tasarımlı menteşesinin 200.000 katlanma ve açılma hareketine dayanabildiğini açıklarken, Huawei Mate X'in dayanıklılık testi sadece 100.000 katlanma ve açılma hareketini kapsıyordu.

Son olarak, Huawei'nin açısından en büyük hayal kırıklığı ise Mate X'in ancak Haziran ayına yetişecek olacağı açıklamasını sunarak kesin bir tarih belirtememiş olmasıydı. Samsung ise tanıtım etkinliğinde katlanabilir cihazının son halini göstererek Galaxy Fold'un Nisan ayında satışa sunulacağını açıkladı. Bu ise Huawei'nin Mobil Dünya Kongresi'nde bir prototip mi yoksa seri üretime hazır bir cihaz mı gösterdiği konusunda soru işaretlerinin ortaya çıkmasına neden oldu.

Donanım tablosu açısından bakıldığında ise Galaxy Fold'un daha küçük bir ekrana sahip olduğunu, buna karşılık olarak daha fazla sayıda kamera ve sistem belleği sunduğunu görüyoruz. Mate X ise daha ince tasarımına karşın daha az sistem belleği ve kamera taşıyor. Bu noktada yaklaşık 2000 ile 2600 dolar arasında büyük bir fiyatı hangi cihaza ödeyeceği ancak kullanıcının kendisine kalan bir seçim. Ancak akılda tutmak gereken bir gerçek var: İki cihaz da türünün ilk örnekleri.

Yazılım konusunda ise Huawei'nin çalışmalarının yanı sıra Samsung'un yazılım tecrübesinin de Galaxy Fold'un sunacağı kullanım deneyimine de değinmek gerek. Güney Koreli teknoloji devi, Galaxy Fold'un yazılımı için Google ile çalışarak One UI arayüzüne ait bazı özellikleri stok Android yapılarına kazandırdı ve iki ekran arasında geçişi kusursuz hale getiren "Uygulama Devamlılığı" özelliğini katlanabilir cihazına kazandırdı. Tüm bu noktalar, Samsung'un Galaxy Fold modelini kullanıma hazır bir ürün olarak görmek adına bizlere sağlam kanıtlar sunuyor. Huawei Mate X'in günlük kullanımda nasıl bir deneyim sunacağı hakkında henüz birçok soru işareti bulunmasına rağmen bu soru işaretlerinin de yakında giderileceğini tahmin ediyoruz.