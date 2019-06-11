Huawei Mate X hız testinde ipi göğüsledi
Çinli teknoloji üreticisi Huawei'nin ekranı katlanabilen özel telefonu Huawei Mate X, aynı zamanda 5G teknolojisini de destekliyor. Cihaz, Çin'de faaliyet gösteren operatör China Unicom'da yapılan testlerde büyük bir başarı elde ederek 1 Gbps indirme ve 100 Mbps yükleme hızına ulaştı.
Android işletim sistemi yüklü ilk ekranı katlanabilen telefonlardan biri olan ve Samsung Galaxy Fold ile yarış halinde olan Huawei Mate X, henüz satışa sunulmamasına karşın adından söz ettiriyor. ABD ile yaşanan ticaret yasağı nedeniyle geleceğiyle ilgili belirsizliğini koruyan cihaz, bir yandan da performans testlerinde kayda değer başarılar gösteriyor.
Çinli telefon operatörü olan China Unicom'da yapılan bir dizi test, Huawei Mate X'in 5G teknolojisindeki başarısını gözler önüne seriyor. Cihaz, test süresince 1 Gbps indirme hızına ulaşmayı başarırken, yükleme hızı da 100 Mbps'ye kadar çıktı. Yapılan test, Ookla Speed test uygulaması çerçevesinde gerçekleştirildi.
5G teknolojisini destekleyen Qualcomm'un Snapdragon X50 işlemcilerini kullanan diğer 5G'li telefonların aksine Huawei Mate X, şirketin kendi işlemcisi olan Balong 5000 5G'den güç alıyor. Bu testin bir diğer önemi de Snapdragon işlemci kullanmayan bir cihazın da 1 Gbps indirme hızına ulaşabildiğinin ortaya çıkması oldu.
Huawei Mate X'in ne zaman satışa sunulacağıyla ilgili bir bilgi ise bulunmuyor.
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