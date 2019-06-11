Huawei Mate X hız testinde ipi göğüsledi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriHuawei Mate X hız testinde ipi göğüsledi
GeriTeknoloji Huawei Mate X hız testinde ipi göğüsledi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
11.06.2019 - 08:15, Son Güncelleme:

Huawei Mate X hız testinde ipi göğüsledi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Huawei Mate X hız testinde ipi göğüsledi

Çinli teknoloji üreticisi Huawei'nin ekranı katlanabilen özel telefonu Huawei Mate X, aynı zamanda 5G teknolojisini de destekliyor. Cihaz, Çin'de faaliyet gösteren operatör China Unicom'da yapılan testlerde büyük bir başarı elde ederek 1 Gbps indirme ve 100 Mbps yükleme hızına ulaştı.

Android işletim sistemi yüklü ilk ekranı katlanabilen telefonlardan biri olan ve Samsung Galaxy Fold ile yarış halinde olan Huawei Mate X, henüz satışa sunulmamasına karşın adından söz ettiriyor. ABD ile yaşanan ticaret yasağı nedeniyle geleceğiyle ilgili belirsizliğini koruyan cihaz, bir yandan da performans testlerinde kayda değer başarılar gösteriyor.

Çinli telefon operatörü olan China Unicom'da yapılan bir dizi test, Huawei Mate X'in 5G teknolojisindeki başarısını gözler önüne seriyor. Cihaz, test süresince 1 Gbps indirme hızına ulaşmayı başarırken, yükleme hızı da 100 Mbps'ye kadar çıktı. Yapılan test, Ookla Speed test uygulaması çerçevesinde gerçekleştirildi.

5G teknolojisini destekleyen Qualcomm'un Snapdragon X50 işlemcilerini kullanan diğer 5G'li telefonların aksine Huawei Mate X, şirketin kendi işlemcisi olan Balong 5000 5G'den güç alıyor. Bu testin bir diğer önemi de Snapdragon işlemci kullanmayan bir cihazın da 1 Gbps indirme hızına ulaşabildiğinin ortaya çıkması oldu. 

Huawei Mate X'in ne zaman satışa sunulacağıyla ilgili bir bilgi ise bulunmuyor.

Büyük mü büyük ekranlı telefon: Huawei Mate 20 XÇinli telefon üreticisi Huawei'nin geçtiğimiz aylarda duyurulan telefonu Huawei Mate 20 X, geniş ekranıyla dikkat çekiyor. Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk Barselona'dan bildiriyor.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?