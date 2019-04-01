Huawei Mate X gerçekten satabilecek mi?
Çin'in önde gelen teknoloji markalarından Huawei, katlanabilir ekranıyla dikkat çeken telefonu Mate X ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Cihaz henüz satışa sunulmuş değil; ancak şirket şimdiden satış tahminleri yapmaya başladı. Peki Huawei, fiyatı yüksek olması beklenen Mate X'i beklediği kadar satabilecek mi?
Huawei Mate X satışlarından şirket oldukça umutlu. Henüz bir rakam paylaşmasalar da, kullanıcıların ekranı katlanabilen bir telefona kayıtsız kalmayacağı düşünülüyor.
Diğer yandan 3 yıl içerisinde Huawei’nin standart bir amiral gemisi modeli ile katlanabilir amiral gemisi arasında fiyat açısından uçurum olmayacak. Bu fiyat düşüşü aynı zamanda Huawei’nin daha fazla cihaz sunmasını sağlayacak.
Tarihler 2021’i gösterdiğinde akıllı telefon devinin amiral gemi modellerinin yarısının katlanabilir telefonlardan oluşması bekleniyor. Tüm bunlara rağmen Huawei herkesin katlanabilir telefonları benimsemeyeceğini ve çok uzun bir süre daha geleneksel akıllı telefonlar ile yoluna devam edeceğinin farkında.
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