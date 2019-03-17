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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
17.03.2019 - 09:02, Son Güncelleme:

Huawei Mate X bir ilki başardı

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Huawei Mate X bir ilki başardı

Huawei Mate X, bağımsız denetim hizmetlerinde dünyada önde gelen TÜV Rheinland tarafından verilen, dünyanın ilk 5G CE sertifikasını almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei Mate X, TÜV Rheinland tarafından verilen, dünyanın ilk 5G CE sertifikasını aldı. Bu sertifika, akıllı telefonun titiz bir test ve değerlendirme sürecinden geçtiğini gösteriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Başkan Yardımcısı Bruce Lee, şunları kaydetti:

"Önceki nesil iletişim teknolojisi ve ürünleri ile karşılaştırıldığında, 5G teknolojisi ve ürün formları daha karmaşık. 5G sertifikasyon test standartları ve ekipmanları sürekli geliştirilmeye devam ediyor. 5G akıllı telefonları değerlendirmek bu sebeple benzeri görülmemiş bir zorluktur. Huawei ve TÜV Rheinland ekiplerinin iş birliğiyle, iki taraf birçok kilit sertifika teknolojisinde önemli atılımlar gerçekleştirdi. Gelecekte, Huawei iletişim ürünü teknolojisinin sertifikasyon araştırılması için birlikte çalışmak ve ticari kullanım için 5G terminallerinin ölçeğini teşvik etmek için TÜV Rheinland ile çalışmaya devam edecek.”

TÜV Rheinland Başkan Yardımcısı Stefan Kischka, "TÜV Rheinland'ın, hem sektör hem de tüketiciler için heyecan verici bir haber olan Huawei'nin küresel 5G teknolojik gücüne tanıklık etmesine sevindim. TÜV Rheinland, kablosuz iletişim teknolojisi alanında yoğun bir şekilde çalışıyor. Yeni bir 5G dönemi yaratmak, tanıtmak ve tanık olmak için Huawei ile yakın çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Huawei 'nin ilk 5G akıllı telefonu olan Huawei Mate X, HUAWEI'nin en gelişmiş teknolojisi donatıldı. Huawei Mate X, 2G, 3G, 4G ve 5G'yi tek bir yonga ile destekleyebilen 7nm üretimiyle dünyanın ilk çok modlu 5G SoC'si olan Balong 5000 çip setiyle çalışıyor. Balong 5000, 6GHz'de 4,6Gbps (düşük frekans bandı, 5G ana frekans bandı) sunarak, 5G'de en yüksek indirme hızını sunarak sektörün çıtasını belirliyor.

Balong 5000, Huawei Mate X'i gerçek 5G akıllı telefon yapan, kullanıcılar ve telekom operatörleri için farklı donanım gereksinimlerine ve formatlarına uyarlama yeteneği ile aynı anda SA ve NSA'yı destekleyen dünyanın ilk çipi. Bunun yanında Huawei , Huawei Mate X'in katlanabilen ince gövdesine birçok ileri teknolojiye sahip dört adet 5G anteni yerleştirdi.

CE sertifikasyon testini geçen Huawei Mate X, cihaz tasarımı ve tüm geliştirme sürecinde gerekli olan kurallara ve regülasyonlara tamamen uygun. Beyan edilen şartnamelere göre, radyo frekansı (RF), elektromanyetik uyumluluk (EMC), güvenlik ve SAR, CE'nin sertifikalandırma kural ve standartlarını rahatlıkla karşılıyor.

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