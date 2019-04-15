Huawei Mate serisi için EMUI 9.1 güncellemesi
Çinli şirket Huawei, son arayüz güncellemesini bazı Mate serisi kullanıcıları için sundu. Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X için getirilen EMUI 9.1 arayüzü henüz test aşamasında.
Huawei'nin son arayüz güncellemesi P30 ve P30 Pro modellerinde kullanılabiliyor. EMUI 9.1 arayüzünü diğer cihazlarına da getirmek isteyen şirket, Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X için test güncellemesini sundu.
Söz konusu test güncellemesinden yararlanmak isteyen Mate serisi kullanıcılarının EMUI 9.0.1.109 sürümüne sahip olması gerekiyor. Aynı zamanda cihazında Root olan kullanıcılar ise test güncellemesine katılım gösteremiyor. Beta sürümünün yüklü olduğu cihazların ise eski sürüme döndürülemediğini de belirtelim.
EMUI 9.1 arayüzüyle beraber görsel, kamera ve sistemsel değişiklikler geliyor. Bir önceki sürümde görülen hataları yeni arayüzüyle birlikte gideren şirket, güvenlik alanında da geliştirmeler yapmış.
EMUI 9.1 arayüzünün Türkiye'ye ne zaman geleceği hakkında ise henüz bir bilgi bulunmuyor.
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