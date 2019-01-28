Huawei Mate 9 için Android Pie güncellemesi az önce yayınlandı!
Huawei Mate 9 model telefonlar için bugün Android Pie güncellemesi yayınlandı. Peki uzun zamandır beklenen yeni güncelleme beraberinde neler getiriyor?
Huawei Mate 9 sahiplerini sevindirecek bir gelişme yaşandı, bugün sabah saatlerinde Android 9 Pie işletim sistemi bu cihazlara sunuldu. Kutudan ilk çıktığında Android 7 Nougat işletim sistemi yüklü olarak gelen, daha sonra da Android 8 Oreo güncellemesi alan Huawei Mate 9'ların bu kez Android 9 Pie güncellemesini de yükleyebiliyor olması önemli bir gelişme elbette.
Yeni güncellemenin yüklenmesiyle gözle görülür bazı değişikliklere de şahit olacağız. Örneğin HiVision özelliği bu cihazlara ilk kez geliyor. Google Lens uygulamasına rakip olarak geliştirilen HiVision ile akıllı telefonunuz çevrenizdeki objeleri tanıyabiliyor. Örneğin kameraya gösterdiğiniz bir meyvenin kalorisini ve ağırlığını görebiliyorsunuz. Ayrıca uygulama gerçek zamanlı çeviri yapabiliyor.
Diğer yandan Huawei Share özelliği de aktif hale geldi. Bu özellik ile başka cihazlarla daha kolay paylaşım yapmanız ve kabloya gerek duymadan yazıcıdan çıktı alabilmeniz mümkün olacak. Güncellemenin gözümüze iyi gelecek bir yanı da bulunuyor. Google’un Dijital Denge uygulamasına benzer bir özellik de yeni güncellemenin içerisinde... Böylece hangi uygulamada ne kadar süre geçirdiğinizi görebilecek ve gece yatmadan önce gözlerinizi dinlendirmek için ekran renklerini gri tonlamalı yapabileceksiniz.
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