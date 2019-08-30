Huawei Mate 30'un en büyük eksiği bakın ne olacak?
Huawei, önümüzdeki haftalarda yeni amiral telefonlarını ortaya çıkaracak. Huawei Mate 30, Huawei Mate 30 Lite ve Huawei Mate 30 Pro adında üç yeni telefonun duyurusunu yapmaya hazırlanan şirketin bu kez Google ile yola devam edemeyeceği konuşuluyor. Peki telefonlarda Google'ın servisleri bulunmayacak mı?
Huawei ile Google'ın yolları ayrılıyor. En azından şimdilik! Peki bu ne anlama geliyor? Huawei, Google servislerini artık telefonlarında kullanamayacak ve yola kendi platformuyla devam edecek. Diğer bir deyişle Huawei'nin Mate 30 gibi yeni akıllı telefon modellerinde Google Maps, YouTube gibi Google uygulamaları artık yer almayacak.
BBC'nin haberine göre, Google, ABD hükümetinin Huawei'ye yönelik yaptırımları kapsamında Çinli telefon üreticisi Huawei'ye yaptırım uygulanacağını ve aralarında Google Maps, YouTube gibi uygulamalarında olduğu Google uygulamalarının Huawei'nin yeni telefon modellerinde yer almayacağını doğruladı.
Google'nin bu kararı, Huawei'nin yeni modellerinde Google'nin uygulama mağazası olan Google Play'e erişimin kısıtlanacağı anlamına da geliyor.
ABD hükümeti Amerikan teknoloji şirketlerine çeşitli sınırlamalar getirmiş ve bu kapsamda Huawei'ye ürün ve servis satışını Mayıs ayındaki düzenlemeyle kısıtlamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay yaptığı açıklamada, yaptırımlarda bazı istisnalar olabileceğini belirtse de ABD'nin yetkili organları, Huawei'nin 130'dan fazla ticaret lisansı talebine olumlu yanıt vermedi.
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