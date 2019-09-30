Huawei Mate 30 Türkiye'ye gelmeden fiyatı düştü!
Çin merkezli teknoloji üreticisi Huawei'nin 19 Eylül'de Münih'te tanıttığı Huawei Mate 30 ve Mate 30 model yeni telefonları henüz Türkiye'ye gelmeden daha düşük fiyattan satılmaya başladı.
Huawei'nin bir yıldır beklenen amiral telefonları Mate 30 ve Mate 30 Pro tanıtıldı. Ancak Google Play uygulama mağazası yüklü olmadan gelen ve Google'ın geliştirdiği uygulamaların kullanılamadığı telefonlar kafa karışıklığı yaratıyor. Cihazın bu nedenle birçok pazara ne zaman açılacağı belirsizliğini koruyor. Diğer yandan Münih'te tanıtıldığında 875 dolarlık fiyat etiketiyle geleceği açıklanan Huawei Mate 30'un Çin'de 560 dolara satışa sunulması ise oldukça dikkat çekici bir gelişme.
Diğer bir deyişle Avrupa'da açıklanan fiyata göre Mate 30 serisi Çin'de yüzde 35 oranında indirimli fiyattan satılıyor. Huawei'nin bu fiyat indirimine gitmesinde ABD'nin ambargosunun etkili olduğu düşünülüyor. Yurt dışında pek çok pazara bu telefonlarla çıkamayan Huawei'nin Çin'de daha uygun fiyatlardan sayıca çok satmayı planladığı konuşuluyor.
Küresel telefon pazarına baktığımızda Huawei ile ABD'nin arasındaki sorunun daha çok Samsung'a yaradığı görülüyor. Dünyanın en çok satan telefon markası Samsung olurken, Huawei de Samsung'un arkasında yer alıyor.
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