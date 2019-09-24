Huawei Mate 30 Türkiye'ye gelecek mi? Ne zaman?
Çin merkezli teknoloji üreticisi Huawei, 19 Eylül tarihinde Münih'te gerçekleştirdiği etkinlikte Huawei Mate 30 ve Mate 30 Pro model yeni telefonlarının duyurusunu yaptı. Bu telefonlarla çıtayı biraz daha yükselten şirket, ABD'nin Çin'e uyguladığı ambargo neticesinde Google Play Store olmaksızın bu cihazları satmak zorunda kalacak. Peki Google Play Store'suz Mate 30 serisi Türkiye'ye gelecek mi?
Huawei, Mate 30 serisiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Ancak Münih'te gerçekleştirilen basın toplantısına Türkiye'den bir gazetecinin çağrılmaması, etkinliğin zorunlu olarak uzaktan takip edilmesine neden oldu. Huawei'nin ilk kez Türkiye'yi pas geçtiği bu etkinlikte Mate 30 serisinin Google Play uygulama mağazası olmaksızın satışa çıkacak olması ise kullanıcıları şaşırtan önemli bir gelişme oldu.
Peki Huawei'nin yeni telefonları bu haliyle Türkiye'de satışa sunulacak mı? Şirketten bu konuda herhangi bir açıklama yok; ancak cihazların uzun bir süre Türkiye'de telefon pazarına girmesi beklenmiyor. Google'ın desteğini çekmesiyle birlikte Android'in birçok özelliği kullanıcıların kapsamı dışında olacağından Huawei, yeni telefonları için bir süre bekleyecek gibi görünüyor.
Google Play Store'suz yeni Huawei telefonlara kullanıcıların göstereceği ilgi de ayrıca merak konusu.
Son olarak Google Play Store'un farklı yöntemlerle bu telefonlara yüklenebilmesi de mümkün. Bu sayfadan ilgili habere bakabilirsiniz.
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