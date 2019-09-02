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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
02.09.2019 - 09:15, Son Güncelleme:

Huawei Mate 30 serisi telefonların çıkış tarihi kesinleşti

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Huawei Mate 30 serisi telefonların çıkış tarihi kesinleşti

Çin merkezli teknoloji üreticisi Huawei'nin uzun süredir beklenen amiral telefonları Huawei Mate 30 serisinin ne zaman tanıtılacağı kesinleşti. Şirket, ABD'nin uyguladığı ambargo neticesinde Mate 30 serisini tanıtmak için çok beklemeyecek gibi görünüyor.

Huawei, dün öğlen saatlerinde resmi Twitter hesabı Huawei Mobile'dan yaptığı paylaşımla Huawei Mate 30 serisinin çıkış tarihi dünyaya duyurdu. Şirket, 19 Eylül 2019 tarihinde Münih'te gerçekleştireceği etkinlikte yeni telefonları gün yüzüne çıkarmayı planlıyor. 

Tanıtılacak telefonların en üst modeli olması beklenen Huawei Mate 30 Pro, 6.71 inç'lik büyük ekranıyla gelecek. Cihaz, AMOLED bir ekran kullanacak. 90 Hz ekran yenileme hızına sahip olan cihaza benzer şekilde OnePlus 7 Pro da aynı özelliğe sahip. Diğer yandan arka kameralar cihazın en merak edilen noktalarından biri; şirkete yakın kaynakların iddiasına göre Huawei bu cihazında da 50x dijital zum ve 5x optik zum sunacak. Yani P30 serisinden geri kalır yanı olmayacak.

Mavi, kırmızı ve siyah renkli kasalara sahip olması beklenen Huawei Mate 30 Pro, 5G teknolojisini de destekliyor olacak. Huawei'nin kendi geliştirdiği Kirin 985 işlemciden güç alan Huawei Mate 30 Pro, 55W hızlı şarj teknolojisinden faydalanıyor. 4200 mAh bataryadan enerjisini alan telefon, bu teknoloji sayesinde çok daha hızlı şarj olacak.

Huawei Mate 30 serisi telefonların çıkış tarihi kesinleşti

Huawei Mate 30 serisiyle ilgili beklentilerden biri de Google Play mağazasını içermeyecek olması. Henüz kesinleşmese de, Huawei'nin Google Play'siz ilk telefonunu tanıtması kuvvetle muhtemel görünmüyor. Bu mağaza yerine ise kullanıcılar AppGallery adında Huawei'nin kendi uygulama mağazasından uygulama indirmek durumunda olacak.

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