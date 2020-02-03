Huawei Mate 30 Pro Türkiye fiyatı ne kadar?

Google’ın yaptırımları nedeniyle Google’ın servislerini bulundurmayan Huawei Mate 30 Pro, Türkiye'de satışa sunuluyor. Şirket, Google servisleri yerine kendi servisi olan Huawei Servisleri kullanılıyor. Telefonun 6.53 inç büyüklüğünde 2400x1176 piksel çözünürlüğüne sahip bir AMOLED ekrana sahip. Bu ekran DCI-P3 gamutunu ve HDR 10’u destekliyor.

Yapay zeka özelliklerini geliştiren Huawei, yüz ve ses tanıma gibi işlemler için yonga seti Kirin 990’dan güç alıyor. Kirin 990 yonga seti, yine Kirin 980’e göre 24 kat daha verimli çalışıyor.

Mate 30 Pro’da; 40 Megapiksel f/1.8 süper geniş açılı lens, 40 Megapiksel f/1.6 geniş açılı OIS destekli lens, 8 Megapiksel f/2.4 OIS destekli telefoto lens ve 3D derinlik algılama sensörü bulunuyor. Arka kamerada 10 kata kadar yakınlaştırma 50 kata kadarda dijital yakınlaştırma yapabilme imkanı sunuyor. Telefonun ön kamerası ise 32 Megapiksel f/2.0 ve 3D derinlik algılayan kameraya sahip.

Huawei Mate 30 Pro’nun Türkiye’de ki satış fiyatına gelecek olursak 5 Şubat itibariyle sadece Huawei mağazalarından ve teknik servislerinden 8999 TL fiyat ile satışa sunulacak.